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    Мурзін: На початку кваліфікаційної кампанії перемога надзвичайно важлива

    Тренер збірної України з баскетболу прокоментував перемогу над командою Швеції
    Збірна України у матчі проти Швеції добре почала зустріч та переконливо зіграла в першій половині, захопивши перевагу. Про це заявив головний тренер збірної Євген Мурзін, який прокоментував перемогу своєї команди над Швецією у першому матчі кваліфікації на Євробаскет-2019. «Матч був нелегким для нас. У нас була вся необхідна інформація про
    • 24 Листопада, 22:58
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    Збірна України вдало розпочала боротьбу за путівку на баскетбольний Чемпіонат світу-2019

    Тренер збірної України з баскетболу прокоментував перемогу над командою Швеції

    Збірна України у матчі проти Швеції добре почала зустріч та переконливо зіграла в першій половині, захопивши перевагу.

    Про це заявив головний тренер збірної Євген Мурзін, який прокоментував перемогу своєї команди над Швецією у першому матчі кваліфікації на Євробаскет-2019.

    «Матч був нелегким для нас. У нас була вся необхідна інформація про шведську команду, та ми мали малувато часу на підготовку. Ми добре почали зустріч та переконливо зіграли в першій половині, захопивши перевагу. На початку кваліфікаційної кампанії перемога надзвичайно важлива», - зазначив він.

    «Нам потрібно вже думати про наступний поєдинок проти Туреччини. Мені сподобалося, як боролася збірна Швеції. То ж бажаю їй успіху в наступному матчі», - додав Мурзін, слова якого наводить прес-служба Федерації баскетболу України. 

    Збірна України баскетбол
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