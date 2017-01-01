Мурзін: На початку кваліфікаційної кампанії перемога надзвичайно важлива
- 24 Листопада, 22:58
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Тренер збірної України з баскетболу прокоментував перемогу над командою Швеції
Збірна України у матчі проти Швеції добре почала зустріч та переконливо зіграла в першій половині, захопивши перевагу.
Про це заявив головний тренер збірної Євген Мурзін, який прокоментував перемогу своєї команди над Швецією у першому матчі кваліфікації на Євробаскет-2019.
«Матч був нелегким для нас. У нас була вся необхідна інформація про шведську команду, та ми мали малувато часу на підготовку. Ми добре почали зустріч та переконливо зіграли в першій половині, захопивши перевагу. На початку кваліфікаційної кампанії перемога надзвичайно важлива», - зазначив він.
«Нам потрібно вже думати про наступний поєдинок проти Туреччини. Мені сподобалося, як боролася збірна Швеції. То ж бажаю їй успіху в наступному матчі», - додав Мурзін, слова якого наводить прес-служба Федерації баскетболу України.