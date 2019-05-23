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    МЗС Азербайджану стверджує, що Вірменія використовує Мхітаряна для провокацій

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    МЗС Азербайджану стверджує, що Вірменія використовує Мхітаряна для провокацій

    Скандал навколо вірменського хавбека «Арсеналу» набирає обертів

    Глава прес-служби міністерства закордонних справ Азербайджану Лейла Абдуллаєва заявила, що Вірменія використовує півзахисника «Арсеналу» Генріха Мхітаряна в своїх провокаційних цілях.

    Раніше прес-секретар МЗС Вірменії Анна Нагдалян виступила із заявою щодо відмови Мхітаряна від участі в фінальному матчі Ліги Європи в Баку.

    Абдуллаєва в першу чергу нагадала, що Азербайджан дав гарантії щодо забезпечення безпеки всіх гравців, які братимуть участь у фінальному матчі Ліги Європи, в тому числі Мхітаряна, а також всіх уболівальників.

    «Особисто я, як прес-секретар МЗС, у відповідь на адресовані в цьому контексті питання неодноразово відзначала, що Азербайджан не ототожнює спорт і політику. Азербайджан не вперше приймає престижні спортивні змагання, в яких брали участь в тому числі і спортсмени вірменського походження.

    На жаль, цей крок ще раз наочно продемонстрував, що Вірменія не має наміру готувати свій народ до миру, як це було зазначено в заявах співголів Мінської групи ОБСЄ. Вірменія використовує гравця «Арсеналу» вірменського походження в своїх провокаційних цілях. Немислимо і смішно, що моноетнічна Вірменія, яка проводить етнічні чистки на окупованих азербайджанських територіях, звинувачує Азербайджан в расизмі. Співіснування різних релігій і етнічних груп в атмосфері миру і толерантності в Азербайджані добре відомо всьому світу», - цитує Абдулаєву «Супутник Азербайджан».

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