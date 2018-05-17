На чемпіонаті Європи з гирьового спорту українські спортсмени здобули майже 40 медалей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

37 нагород отримали українські гирьовики

У місті Кечкемет (Угорщина) відбувся чемпіонат Європи з гирьового спорту серед дорослих і юніорів.

Національну збірну України представляли 27 спортсменів, інформує офіційний сайт Спортивного комітету України.

У загальнокомандному заліку серед 23 команд українська збірна посіла друге місце.

А в естафеті серед дорослих у вправі «поштовх» наші співвітчизники взагалі були непереможними. Також українці здобули друге командне місце в естафеті «довгий цикл» серед дорослих та естафеті «поштовх» серед юніорів.

Загалом українські спортсмени здобули 37 нагород (вісім золотих, 27 срібних і дві бронзові).

На першу сходинку п’єдесталу протягом чемпіонату піднімались наступні спортсмени з України:

Вікторія Ковалюк (юніорки, ривок, 117р.); Василь Потокій (дорослі, командна естафета поштовх); Олексій Остапчук (дорослі, командна естафета поштовх); Ярослав Сушко (дорослі, командна естафета поштовх); Михайло Домінюк (дорослі, командна естафета поштовх); Василь Середюк (дорослі, командна естафета поштовх); Віталій Отисько (юніори, двоборство, 138р. 73 кг); Євген Остапчук (юніори, двоборство, 125,5р. 63 кг).