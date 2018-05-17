  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    На чемпіонаті Європи з гирьового спорту українські спортсмени здобули майже 40 медалей

    • Розсилка

    37 нагород отримали українські гирьовики

    У місті Кечкемет (Угорщина) відбувся чемпіонат Європи з гирьового спорту серед дорослих і юніорів.

    Національну збірну України представляли 27 спортсменів, інформує офіційний сайт Спортивного комітету України.

    У загальнокомандному заліку серед 23 команд українська збірна посіла друге місце.

    А в естафеті серед дорослих у вправі «поштовх» наші співвітчизники взагалі були непереможними. Також українці здобули друге командне місце в естафеті «довгий цикл» серед дорослих та естафеті «поштовх» серед юніорів.

    Загалом українські спортсмени здобули 37 нагород (вісім золотих, 27 срібних і дві бронзові).

    На першу сходинку п’єдесталу протягом чемпіонату піднімались наступні спортсмени з України:

    Вікторія Ковалюк (юніорки, ривок, 117р.); Василь Потокій (дорослі, командна естафета поштовх); Олексій Остапчук (дорослі, командна естафета поштовх); Ярослав Сушко (дорослі, командна естафета поштовх); Михайло Домінюк (дорослі, командна естафета поштовх); Василь Середюк (дорослі, командна естафета поштовх); Віталій Отисько (юніори, двоборство, 138р. 73 кг); Євген Остапчук (юніори, двоборство, 125,5р. 63 кг).

    спорт чемпіонат Європи українці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ