На добудову «Арени-Львів» потрібно витратити 334 млн гривень

Про це повідомив заступник голови Львівської обласної ради Володимир Гірняк

Заступник голови Львівської обласної ради Володимир Гірняк під час зустрічі із Держсекретарем Мінмолоді і спорту Олегом Нємчиновим розповів про те, що на добудову «Арени-Львів» потрібно витратити 334 мільйона гривень. Володимир зазначив, що в першу чергу необхідно запустити роботу електропідстанції та каналізаційного каналу.



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«Арена-Львів». Фото: Арена Львів

Про це повідомив заступник голови Львівської обласної ради Володимир Гірняк

Заступник голови Львівської обласної ради Володимир Гірняк під час зустрічі із Держсекретарем Мінмолоді і спорту Олегом Нємчиновим розповів про те, що на добудову «Арени-Львів» потрібно витратити 334 мільйона гривень.

Володимир зазначив, що в першу чергу необхідно запустити роботу електропідстанції та каналізаційного каналу.

«Львівська обласна рада розглядає можливість прийняття у свою власність «Арени-Львів». Нині цей об’єкт належить державі і потроху занепадає. Є те, з чого треба починати. На державному, обласному та міському рівні виробити спільне бачення розвитку інфраструктури. В першу чергу – запустити в роботу електропідстанцію та каналізаційний колектор. Наразі вони навіть не здані в експлуатацію, а вже руйнуються. Ну і - транспортні розв’язки – це те, без чого вдихнути життя у спортивний комплекс просто нереально», - сказав Гірняк.

За його словами, підприємство станом на зараз є збитковим, ще й має мільйонні борги.

«Одна з найбільший проблем є також те, що друга черга будівництва «Арени-Львів» не здана в експлуатацію. Аби це зробити треба близько 334 мільйона гривень. Ймовірно, розпочнемо із техаудиту, інвентаризації та коригування самого проекту відповідно до нинішніх реалій», - передає слова Гірняка Galsports.