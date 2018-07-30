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    На другому етапі юніорського Гран-прі Україна буде представлена трьома фігуристами

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    На другому етапі юніорського Гран-прі Україна буде представлена трьома фігуристами

    В австрійському Лінці виступлять Михайло Рудковський, Софія Нестерова й Артем Даренський

    Для участі у другому етапі юніорської серії Гран-прі з фігурного катання сезону-2018/19 заявлено трьох українських спортсменів, які виступлять у чоловічому одиночному та парному катанні.

    Це – Михайло Рудковський з Києва та спортивна пара Софія Нестерова - Артем Даренський з Дніпра.

    Змагання цього етапу пройдуть в австрійському місті Лінц 29 серпня-1 вересня, інформує офіційний сайт Української федерації фігурного катання на ковзанах.

    15-річний Михайло Рудковський тренується в Олександра Артищенка. У минулому сезоні він посів третє місце на чемпіонаті України серед юнаків і дівчат, продемонструвавши складні елементи. Зокрема, юний фігурист добре стрибає потрійний лутц, потрійний фліп.

    14-річна Софія Нестерова та 17-річний Артем Даренський – учні Лілії Батутіної. Фігуристи, які виступають разом менше року, швидко набираються змагального досвіду. Вони – чемпіони України, бронзові призери міжнародного турніру Mentor Torun Cup 2018.

    У березні цього року Софія та Артем вперше взяли участь у чемпіонаті світу серед юніорів, де посіли 14-те місце.

    Як повідомлялося раніше, у стартовому турнірі юніорської серії Гран-прі у Братиславі (22-25 серпня) виступлять п’ятеро українських спортсменів.

    фігурне катання Гран-прі українці
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