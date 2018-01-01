На другому турецькому зборі Вернидуб розраховує на 26 гравців «Зорі»

Нетривалим був відпочинок у луганської «Зорі» після першого збору у Туреччині

Прибувши в Україну у понеділок у другій половині дня, хлопці отримали практично два дні вихідних, а вже у середу, 31 січня, знову відправилися до Туреччини. Період проведення збору: 31 січня – 16 лютого. Відразу після завершення збору команда відправиться прямо до Львова, де зустрінеться з «Карпатами» у межах 20-го туру



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото ФК «Зоря»

Нетривалим був відпочинок у луганської «Зорі» після першого збору у Туреччині

Прибувши в Україну у понеділок у другій половині дня, хлопці отримали практично два дні вихідних, а вже у середу, 31 січня, знову відправилися до Туреччини.

Період проведення збору: 31 січня – 16 лютого. Відразу після завершення збору команда відправиться прямо до Львова, де зустрінеться з «Карпатами» у межах 20-го туру української Прем'єр-ліги, інформує офіційний сайт клубу.

Тренерський штаб на чолі з Юрієм Вернидубом визначився з тими, хто відправився на другий збір.

Список команди:

Андрій Лунін, Олег Чуваєв, Луїс Феліпе, Максим Луньов, Руслан Бабенко, Олександр Андрієвський, Артем Гордієнко, Владислав Кабаєв, Василь Прийма, Артем Громов, Ігор Харатін, Євген Чеберко, Олександр Тимчик, В'ячеслав Чечер, Владислав Кочергін, Олександр Сваток, Тимофій Сухар, Дмитро Литвин, Данило Хмеловський, Євген Опанасенко, Желько Любенович, Гаель Ондуа, Сілас, Юрі, Олександр Караваєв, Мохамед Ель Буаззаті.

Юрі та Сілас залишилися у Туреччині і на період вихідних днів. Новачок команди Мохамед Ель-Буаззаті приєднається до «Зорі» прямо у Туреччині у п'ятницю.

Не вирушили з командою Михайло Шершень, Єгор Шалфеєв та Олександр Авраменко.