На Ельбрусі шукають українську альпіністку



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Альпіністка за допомогою ліхтарика подала сигнал лиха

На одній з головних вершин Кавказьких гір Ельбрусі рятувальники почали пошуки незареєстрованої альпіністки з України.

Принаймні, про це повідомляє агентство «РИА «Новости».

Усього у рятувальній операції беруть участь троє співробітників Ельбруського високогірного пошуково-рятувального загону.

Зазначається, що жінка, перебуваючи на висоті 5250 м, за допомогою ліхтарика подала сигнал лиха про те, що не може самостійно пересуватися.

Всього висота Ельбрусу становить 5642 м.

Через те, що місце проходження умовної лінії між Європою й Азією на Кавказі є досить спірним, Ельбрус в одних випадках вважають найвищою вершиною Європи, в інших віддають це звання розташованому в Альпах Монблані з його 4808,73 м.

Джерело: Ракурс