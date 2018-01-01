На етапі Кубку світу з велотреку у Білорусі українці здобули дві бронзи

Медалі у столиці сусідньої країни здобули Любов Басова та Віталій Гринів

На етапі світового Кубку з велосипедного спорту (трек) у Мінську скарбничка збірної України поповнилася двома медалями. Про це повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету України. У гонці кейрін володаркою бронзової нагороди стала Любов Басова. У чоловічому скретчі ще одну бронзу здобув Віталій Гринів. Нагадаємо, Україну на