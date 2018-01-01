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    На етапі Кубку світу з велотреку у Білорусі українці здобули дві бронзи

    Медалі у столиці сусідньої країни здобули Любов Басова та Віталій Гринів
    На етапі світового Кубку з велосипедного спорту (трек) у Мінську скарбничка збірної України поповнилася двома медалями. Про це повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету України. У гонці кейрін володаркою бронзової нагороди стала Любов Басова. У чоловічому скретчі ще одну бронзу здобув Віталій Гринів. Нагадаємо, Україну на
    • Сьогодні, 18:56
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    Любов Басова
    Любов Басова

    Медалі у столиці сусідньої країни здобули Любов Басова та Віталій Гринів

    На етапі світового Кубку з велосипедного спорту (трек) у Мінську скарбничка збірної України поповнилася двома медалями.

    Про це повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету України.

    У гонці кейрін володаркою бронзової нагороди стала Любов Басова.

    У чоловічому скретчі ще одну бронзу здобув Віталій Гринів.

    Нагадаємо, Україну на змаганнях у Мінську представляло дев'ять спортсменів-велогонщиків.

    Раніше українські велосипедисти здобули сім нагород на етапі Кубку світу у Латинській Америці.

    Кубок світу велотрек Велоспорт
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