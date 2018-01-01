На етапі Кубку світу з велотреку у Білорусі українці здобули дві бронзи
- Сьогодні, 18:56
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Любов Басова
Медалі у столиці сусідньої країни здобули Любов Басова та Віталій Гринів
На етапі світового Кубку з велосипедного спорту (трек) у Мінську скарбничка збірної України поповнилася двома медалями.
Про це повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету України.
У гонці кейрін володаркою бронзової нагороди стала Любов Басова.
У чоловічому скретчі ще одну бронзу здобув Віталій Гринів.
Нагадаємо, Україну на змаганнях у Мінську представляло дев'ять спортсменів-велогонщиків.
Раніше українські велосипедисти здобули сім нагород на етапі Кубку світу у Латинській Америці.