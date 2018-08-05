На Харківщині парашутистки встановили чотири світові рекорди (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рекорди встановлювали протягом декількох днів на аеродромі «Коротич»

1 серпня 57 парашутисток зібрали і двічі перебудували велику формацію, натупного дня три групи по 60 чоловік з різним складом учасниць двічі перебудували задану формацію і показали три фігури.

Команда липецьких парашутисток виконує велику формацію

Усі ці стрибки були зафіксовані як рекордні міжнародної колегією суддів. Про це повідомили у прес-службі Харківського аероклубу ім. Гризодубової.

Всього було встановлено 4 світових рекорди, в яких взяли участь 82 парашутистки з різних куточків планети.