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    На Харківщині парашутистки встановили чотири світові рекорди (фото)

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    На Харківщині парашутистки встановили чотири світові рекорди (фото)

    Рекорди встановлювали протягом декількох днів на аеродромі «Коротич»

    1 серпня 57 парашутисток зібрали і двічі перебудували велику формацію, натупного дня три групи по 60 чоловік з різним складом учасниць двічі перебудували задану формацію і показали три фігури.

    305_big2Команда липецьких парашутисток виконує велику формацію

    Усі ці стрибки були зафіксовані як рекордні міжнародної колегією суддів. Про це повідомили у прес-службі Харківського аероклубу ім. Гризодубової.

    Всього було встановлено 4 світових рекорди, в яких взяли участь 82 парашутистки з різних куточків планети.

    чоловік
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