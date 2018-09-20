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    На Київщині стартує чемпіонат України з хокею на траві серед жінок

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    Фото ФХТУ - На Київщині стартує чемпіонат України з хокею на траві серед жінок
    Фото ФХТУ

    Перший тур змагань прийматиме Бориспіль

    У п’ятницю, 21 вересня, у Борисполі розпочнеться перший тур чемпіонату України з хокею на траві серед жіночих команд.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації хокею на трав України.

    У нинішньому сезоні зіграють шість команд, на одну більше, ніж торік.

    Це – бориспільський «Колос», збірна Полтавської області ті сумські «Сумчанка», «ІФК СумДПУ», «Динамо» та «СумДУ».

    1-й тур

    21 вересня
    12:00 «ІФК СумДПУ» Суми - збірна Полтавської області
    14:00 МСК «Сумчанка» Суми - «СумДУ» Суми
    16.00 «Колос» Бориспіль» - «Динамо» Суми

    22 вересня
    12.00 Збірна Полтавської області - «СумДУ»
    14.00 «Динамо» - «ІФК СумДПУ»
    16.00 «Колос» - МСК «Сумчанка»

    23 вересня
    9.00 Збірна Полтавської області - «Динамо»
    11.00 «ІФК СумДПУ» - МСК «Сумчанка»
    13.00 «Колос» - «СумДУ»

    Другий тур відбудеться за два тижні, також у Борисполі.

    чемпіонат України Київщина хокей
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