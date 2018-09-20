На Київщині стартує чемпіонат України з хокею на траві серед жінок



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Фото ФХТУ

Перший тур змагань прийматиме Бориспіль

У п’ятницю, 21 вересня, у Борисполі розпочнеться перший тур чемпіонату України з хокею на траві серед жіночих команд.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації хокею на трав України.

У нинішньому сезоні зіграють шість команд, на одну більше, ніж торік.

Це – бориспільський «Колос», збірна Полтавської області ті сумські «Сумчанка», «ІФК СумДПУ», «Динамо» та «СумДУ».

1-й тур

21 вересня

12:00 «ІФК СумДПУ» Суми - збірна Полтавської області

14:00 МСК «Сумчанка» Суми - «СумДУ» Суми

16.00 «Колос» Бориспіль» - «Динамо» Суми

22 вересня

12.00 Збірна Полтавської області - «СумДУ»

14.00 «Динамо» - «ІФК СумДПУ»

16.00 «Колос» - МСК «Сумчанка»

23 вересня

9.00 Збірна Полтавської області - «Динамо»

11.00 «ІФК СумДПУ» - МСК «Сумчанка»

13.00 «Колос» - «СумДУ»

Другий тур відбудеться за два тижні, також у Борисполі.