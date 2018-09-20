На Київщині стартує чемпіонат України з хокею на траві серед жінок
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Розсилка
Перший тур змагань прийматиме Бориспіль
У п’ятницю, 21 вересня, у Борисполі розпочнеться перший тур чемпіонату України з хокею на траві серед жіночих команд.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації хокею на трав України.
У нинішньому сезоні зіграють шість команд, на одну більше, ніж торік.
Це – бориспільський «Колос», збірна Полтавської області ті сумські «Сумчанка», «ІФК СумДПУ», «Динамо» та «СумДУ».
1-й тур
21 вересня
12:00 «ІФК СумДПУ» Суми - збірна Полтавської області
14:00 МСК «Сумчанка» Суми - «СумДУ» Суми
16.00 «Колос» Бориспіль» - «Динамо» Суми
22 вересня
12.00 Збірна Полтавської області - «СумДУ»
14.00 «Динамо» - «ІФК СумДПУ»
16.00 «Колос» - МСК «Сумчанка»
23 вересня
9.00 Збірна Полтавської області - «Динамо»
11.00 «ІФК СумДПУ» - МСК «Сумчанка»
13.00 «Колос» - «СумДУ»
Другий тур відбудеться за два тижні, також у Борисполі.