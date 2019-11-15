На Київщині загинула 18-річна боксерка, призерка чемпіонату Європи
Прощання з Аміною Булах відбудеться завтра у рідному місті
Федерація боксу України
Всього два місяці тому Аміна Булах виграла бронзу континентальної першості в Софії
На Київщині за трагічних обставин загинула член жіночої молодіжної збірної України з боксу Аміна Булах. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації боксу України.
18-річна боксера з Кроапивницького була чемпіонкою України. У вересні цього року Аліна виграла бронзу молодіжного чемпіонату Європи в столиці Болгарії Софії.
Наразі обставини смерті залишаються невідомими.
Прощання з Аміною відбудеться 16 листопада, о 12:00 в місті Кропивницький, за адресою: вул. Волкова 6, корпус 4, кв. 4.
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