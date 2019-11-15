На Київщині загинула 18-річна боксерка, призерка чемпіонату Європи



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Прощання з Аміною Булах відбудеться завтра у рідному місті Федерація боксу України

Всього два місяці тому Аміна Булах виграла бронзу континентальної першості в Софії

На Київщині за трагічних обставин загинула член жіночої молодіжної збірної України з боксу Аміна Булах. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації боксу України.

18-річна боксера з Кроапивницького була чемпіонкою України. У вересні цього року Аліна виграла бронзу молодіжного чемпіонату Європи в столиці Болгарії Софії.

Наразі обставини смерті залишаються невідомими.

Прощання з Аміною відбудеться 16 листопада, о 12:00 в місті Кропивницький, за адресою: вул. Волкова 6, корпус 4, кв. 4.

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