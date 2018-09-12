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    На Кубку Європи серед шахових клубів Україну представить лише одна команда

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    На Кубку Європи серед шахових клубів Україну представить лише одна команда

    На змагання до Греції поїде жіночий клуб Федерації шахів Києва

    Офіційний сайт Кубку Європи серед клубів (eurochess2018.com) оприлюднив попередні заявки команд-учасниць.

    Про це повідомляє спільнота «Українські шахи» у Facebook.

    Україну представлятиме лише один колектив - жіночий клуб Федерації шахів Києва (Kyiv Chess federation).

    Склад команди: Марія Музичук, Наталья Жукова, Юлія Осмак, Інна Гапоненко та Ольга Бабій.

    Нагадаємо, що турнір відбудеться в грецькому місті Халкідікі з 11 по 19 жовтня. Там гратимуть 62 чоловічих і 12 жіночих команд.

    Марія Музичук шахи Кубок Європи
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