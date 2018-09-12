На Кубку Європи серед шахових клубів Україну представить лише одна команда
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На змагання до Греції поїде жіночий клуб Федерації шахів Києва
Офіційний сайт Кубку Європи серед клубів (eurochess2018.com) оприлюднив попередні заявки команд-учасниць.
Про це повідомляє спільнота «Українські шахи» у Facebook.
Україну представлятиме лише один колектив - жіночий клуб Федерації шахів Києва (Kyiv Chess federation).
Склад команди: Марія Музичук, Наталья Жукова, Юлія Осмак, Інна Гапоненко та Ольга Бабій.
Нагадаємо, що турнір відбудеться в грецькому місті Халкідікі з 11 по 19 жовтня. Там гратимуть 62 чоловічих і 12 жіночих команд.