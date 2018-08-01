На Львівщині стартує юніорський чемпіонат України з літнього біатлону
-
Розсилка
Фото biathlon.com.ua
Уже у середу, 1 серпня, відбудуться спринтерські гонки
У середу, 1 серпня, у м. Сколе Львівської області на навчально-спортивній базі «Тисовець» стартує юніорський чемпіонат України з літнього біатлону.
Про це повідомляє сайт biathlon.com.ua.
Змагання триватимуть до 5 серпня.
Будуть розіграні медалі в чотирьох дисциплінах:
Напередодні, 31 липня, був день приїзду. Крім того, учасники провели офіційне тренування.
Розклад змагань юніорського чемпіонату України з літнього біатлону:
1 серпня – спринти (юніори, юніорки);
2 серпня – гонки переслідування (юніори, юніорки).
У п’ятницю, 3 серпня, знову відбудеться офіційне тренування.
4 серпня – мас-старти (юніори, юніорки);
5 серпня – змішана естафета.