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    На Львівщині стартує юніорський чемпіонат України з літнього біатлону

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    Фото biathlon.com.ua - На Львівщині стартує юніорський чемпіонат України з літнього біатлону
    Фото biathlon.com.ua

    Уже у середу, 1 серпня, відбудуться спринтерські гонки

    У середу, 1 серпня, у м. Сколе Львівської області на навчально-спортивній базі «Тисовець» стартує юніорський чемпіонат України з літнього біатлону.

    Про це повідомляє сайт biathlon.com.ua.

    Змагання триватимуть до 5 серпня.

    Будуть розіграні медалі в чотирьох дисциплінах:

    Напередодні, 31 липня, був день приїзду. Крім того, учасники провели офіційне тренування.

    Розклад змагань юніорського чемпіонату України з літнього біатлону:

    1 серпня – спринти (юніори, юніорки);

    2 серпня – гонки переслідування (юніори, юніорки).

    У п’ятницю, 3 серпня, знову відбудеться офіційне тренування.

    4 серпня – мас-старти (юніори, юніорки);

    5 серпня – змішана естафета.

    біатлон Львівщина чемпіонат України
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