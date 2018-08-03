На матч «Динамо» - «Шахтар» у Києві вже продано майже 40 тисяч квитків



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Фото ФК «Динамо»

Аншлагу у Києві не буде, але глядачів на трибунах буде чимало

На традиційній передматчевій нараді вранці у день гри третього туру чемпіонату УПЛ «Динамо» - «Шахтар» було затверджено, в екіпіровці яких кольорів зіграють обидві команди.

Господарі поля проведуть матч у домашній формі білого кольору, інформує офіційний сайт клубу.

«Гірники» також зіграють у своїх традиційних кольорах – помаранчево-чорних.

Матч на «Олімпійському» розпочнеться у п'ятницю, 3 серпня, о 19:00.

Станом на ранок було продано майже 40 тисяч квитків, у деякі сектори вільних квитків не лишилося, і ближче до початку гри традиційно ажіотаж стрімко зростає.

«Звертаємо увагу вболівальників на зміни у графіку роботи київського метрополітену у зв’язку із проведенням матчу. Три станції, а саме «Олімпійська», «Площа Льва Толстого» та «Палац спорту» змінять свою роботу», - йдеться у повідомленні прес-служби «Динамо».

«Для безпеки гостей стадіону за одну годину до початку матчу, з 18:00 до 19:00, ст. м. «Олімпійська» працювати не буде (поїзди слідуватимуть без зупинки на станції), ст. м. «Площа Льва Толстого» буде закрита на вхід, а ст. м. «Палац спорту» закриється на вихід», - додається.

Ворота «Олімпійського» відкриваються для гостей за дві години до стартового свистка арбітра – о 17:00.