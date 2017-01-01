На новорічну перерву лідером чоловічої Суперліги з волейболу пішов харківський «Локомотив»

«Барком-Кажани» ділять лише третє місце у турнірній таблиці

Завершувати офіційний змагальний волейбольний сезон у чоловічій Суперлізі у 2017 році випало «Буревіснику-ШВСМ» і «Баркому-Кажани». Як інформує офіційний сайт Федерації волейболу України, спочатку здавалося, що візит срібного призера минулого чемпіонату у гості до одного з відвертих аутсайдерів чемпіонату нинішнього нічого



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«Барком-Кажани» ділять лише третє місце у турнірній таблиці

Завершувати офіційний змагальний волейбольний сезон у чоловічій Суперлізі у 2017 році випало «Буревіснику-ШВСМ» і «Баркому-Кажани».

Як інформує офіційний сайт Федерації волейболу України, спочатку здавалося, що візит срібного призера минулого чемпіонату у гості до одного з відвертих аутсайдерів чемпіонату нинішнього нічого поганого не віщує.

Але невдалий підсумок нещодавнього протистояння у Кубку ЄКВ проти сербської «Воєводини» наклав на волейболістів «Баркома» досить важкий психологічний тягар.

Принаймні, у першому матчі у їхніх діях вогник куражу проблискував вкрай рідко, і навіть склалося враження, що в деяких епізодах вони грали, так би мовити, на автопілоті.

І якщо у першому матчі «Кажани» здобули три очки (перемога 3:1), то у другому втратили один бал (перемога 3:2).

Таким чином, Новий рік чоловіча вісімка клубів Суперліги зустрічатиме з наступними здобутками:

«Локомотив» (Харків) - 38 очок

ВК «МХП-Вінниця» - 29

«Барком-Кажани» і «Серце Поділля» - по 27

«Новатор» - 24

«Юракадемія» - 15

«Буревісник-ШВСМ» і КП ВК «Дніпро» - по 4.

Наступний, восьмий тур, команди відіграють 12-13 січня.