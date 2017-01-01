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    На Олімпіаді-2020 в Токіо застосують систему розпізнавання облич

    Метою нововведення є підвищення безпеки і запобігання терористичних актів
    Під час літніх Олімпійських і Паралімпійських ігор 2020-го року в Токіо буде застосована система розпізнавання облич для спортсменів, чиновників, журналістів і волонтерів. Залучення такої ідентифікації особистості стане першим в історії випадком масового застосування подібних технологій на Олімпіаді, повідомляє ТАСС з посиланням на агентство
    • Сьогодні, 13:20
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    Олімпійські ігри-2020 в Токіо
    Олімпійські ігри-2020 в Токіо

    Метою нововведення є підвищення безпеки і запобігання терористичних актів

    Під час літніх Олімпійських і Паралімпійських ігор 2020-го року в Токіо буде застосована система розпізнавання облич для спортсменів, чиновників, журналістів і волонтерів.

    Залучення такої ідентифікації особистості стане першим в історії випадком масового застосування подібних технологій на Олімпіаді, повідомляє ТАСС з посиланням на агентство Kyodo.

    Метою нововведення є підвищення безпеки і запобігання терористичних актів, а також проникнення на територію спортивних об'єктів по чужій перепустці.

    Відзначається, що звичайні вболівальники не будуть задіяні в даній системі у зв'язку з тим, що вони будуть відвідувати спортивні заходи по квитках, що також є ідентифікацією особи.

    Олімпійські Ігри
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