На Олімпіаді-2020 в Токіо застосують систему розпізнавання облич
- Сьогодні, 13:20
-
Розсилка
Олімпійські ігри-2020 в Токіо
Метою нововведення є підвищення безпеки і запобігання терористичних актівПід час літніх Олімпійських і Паралімпійських ігор 2020-го року в Токіо буде застосована система розпізнавання облич для спортсменів, чиновників, журналістів і волонтерів.
Залучення такої ідентифікації особистості стане першим в історії випадком масового застосування подібних технологій на Олімпіаді, повідомляє ТАСС з посиланням на агентство Kyodo.
Метою нововведення є підвищення безпеки і запобігання терористичних актів, а також проникнення на територію спортивних об'єктів по чужій перепустці.
Відзначається, що звичайні вболівальники не будуть задіяні в даній системі у зв'язку з тим, що вони будуть відвідувати спортивні заходи по квитках, що також є ідентифікацією особи.