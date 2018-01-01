На Олімпійських іграх у Пхьончхані прогресує кишкова інфекція

Більшість випадків зараження зафіксовано в молодіжному центрі

У південнокорейському Пхьончхані, де відбуваються зимові Олімпійські ігри 2018, продовжує зростати кількість захворювань на норовірус (кишковий грип). Відомо про 275 осіб, які захворіли кишковим грипом. Про це повідомляє видання Los Angeles Times. За інформацією, більшість випадків зараження зафіксовано в молодіжному центрі. Раніше повідомлялося



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олімпійські ігри у Пхьончхані. Фото: Reuters

Більшість випадків зараження зафіксовано в молодіжному центрі

У південнокорейському Пхьончхані, де відбуваються зимові Олімпійські ігри 2018, продовжує зростати кількість захворювань на норовірус (кишковий грип).

Відомо про 275 осіб, які захворіли кишковим грипом. Про це повідомляє видання Los Angeles Times.

За інформацією, більшість випадків зараження зафіксовано в молодіжному центрі.

Раніше повідомлялося про 49 пацієнтів, які перебувають на карантині, тепер ця цифра зросла до 59 пацієнтів. Решта повернулися до повноцінної трудової діяльності.

Також зазначається, що спалах кишкового грипу пов'язаний із забрудненою водою, яку використовували для приготування їжі в молодіжному центрі.