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    На перегляді у «Олександрії» знаходиться чемпіон світу U-20

    В активі футболіста 3 голи в 5 матчах за збірну Сербії U-20
    Сербський форвард Стефан Іліч знаходиться на перегляді в «Олександрії». Іліч брав участь в товариському матчі проти румунського клубу «Сепсі» (1:1) і забив єдиний гол команди Володимира Шарана, повідомляє офіційний сайт клубу. Останнім місцем роботи 22-річного форварда був сербський клуб «Безанья», який
    • Вчора, 22:47
    • Розсилка
    Стефан Іліч(ліворуч). Фото:&nbsp;Blic
    Стефан Іліч(ліворуч). Фото: Blic

    В активі футболіста 3 голи в 5 матчах за збірну Сербії U-20

    Сербський форвард Стефан Іліч знаходиться на перегляді в «Олександрії».

    Іліч брав участь в товариському матчі проти румунського клубу «Сепсі» (1:1) і забив єдиний гол команди Володимира Шарана, повідомляє офіційний сайт клубу.

    Останнім місцем роботи 22-річного форварда був сербський клуб «Безанья», який виступає у другій за силою лізі країни. У цьому сезоні він зіграв 5 матчів, але голів не забивав.

    Раніше Іліч також виступав за «Спартак» Суботіца, «Црвену Звезду» і молодіжну команду «Партизана», вихованцем якого і є.

    Також в його активі 3 голи в 5 матчах за збірну Сербії U-20. В її складі в 2015 році він став тріумфатором молодіжного чемпіонату світу, який проходив в Новій Зеландії. Іліч зіграв 25 хвилин у фінальному поєдинку проти Бразилії (2:1).

    Нагадаємо, також на перегляді в «Олександрії» знаходиться сербський атакуючий півзахисник Іван Маркович.

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