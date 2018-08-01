На перегляді у «Ворсклі» перебувають чотири легіонери



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Фото ФК «Ворскла»

Василь Сачко прогляне їх у товариському матчі з «Кременем»

Ховаючись від спеки у тіні сосен, які закривають лише третину тренувального майданчика на заміській базі, гравці головної команди «Ворскли» упродовж години та 40 хвилин виконували різні завдання, що стосуються конкретних ігрових ситуацій.

Почергово били по «рамці», грали у футбол на зближених воротах та практикували «стандарти», інформує офіційний сайт полтавського клубу.

«Впала в око старанність юного голкіпера Дмитра Різника, який отримав неабиякий заряд емоцій від поїздки на Євро-2018 до фінського міста Вааса у складі юнацької збірної України», - йдеться у повідомленні прес-служби клубу.

Додається, що по колу поки змушений бігати півзахисник Володимир Одарюк.

Як і раніше, немає в основній групі Дениса Васіна та Михайла Сергійчука.

Окрім того, за окремою програмою працювали четверо легіонерів, потенційних новобранців команди.

Когось із них Василь Сачко обов’язково має задіяти у товариській зустрічі з кременчуцьким «Кременем».

Зустріч відбудеться у перший день серпня о 17:00 на стадіоні «Лтава», що у Крутому Березі.