На початку січня у Києві відбудеться турнір серед юних хокеїстів

Льодова арена по вулиці Шалетт прийме хокейний турнір серед 10-річних

ДЮСШ ХШ «Сокіл-Київ» на початку нового року організує щорічний турнір, вже п’ятий, присвячений пам’яті заслуженого тренера України, заслуженого працівника фізкультури та спорту України Валентина Уткіна. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації хокею України. У турнірі візьмуть участь п’ять команд юнаків 2007 року



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Фото ФХУ

Льодова арена по вулиці Шалетт прийме хокейний турнір серед 10-річних

ДЮСШ ХШ «Сокіл-Київ» на початку нового року організує щорічний турнір, вже п’ятий, присвячений пам’яті заслуженого тренера України, заслуженого працівника фізкультури та спорту України Валентина Уткіна.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації хокею України.

У турнірі візьмуть участь п’ять команд юнаків 2007 року народження з чотирьох регіонів України: «Білий Барс» (Біла Церква), «Галицькі Леви» (Новояворівськ), «Дружба ХТЗ» (Харків), «Крижинка 2007» (Київ), «Сокіл 2007» (Київ).

Змагання будуть проведені 9-10 січня 2018 року на льодовій арені по вулиці Шалетт, 6.

Турнір був заснований у січні 2014 року та з того часу має статус регулярного дитячо-юнацького турніру, який проводить ДЮСШ ХШ «Сокіл-Київ».

Першим володарем почесного трофея стала команда «Сокіл-99». У 2015 році переможцем турніру стала ще одна київська команда - «Крижинка-2004». У січні 2016 року перемогу святкували вже харків'яни з «Динамо».

Четверті за рахунком змагання відбулися у січні 2017 року. За трофей вступили у боротьбу три команди з Києва, а також колективи з Дніпра та Кривого Рогу. І знову на кубку з'явився логотип нового володаря: команда «Гладіатори» (Дніпро) стала володарем головного призу змагань.