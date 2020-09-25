Володар Кубка кубків-1981 програв 1:6 клубу із Фарер (відео)



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Тбіліське «Динамо» зазнало, мабуть, найбільшого приниження в історії

Володарі європейського Кубка володарів кубків сезону-1980/1981 грузинське «Динамо» з Тбілісі поступилися в матчі третього кваліфікаційного раунду цьогорічної Ліги Європи з рахунком 1:6. І все б нічого, якби не той факт, що програли грузинські футболісти клубу з Фарерських островів.

«Клаксвік» (Фарери) – «Динамо» (Тбілісі, Грузія) – 6:1

Голи: 1:0 – Дені Павловіч (22). 2:0 – Патрік Йоганнесен (58). 3:0 – Палл Клеттскард (60). 4:0 – Палл Клеттскард (69). 4:1 – Пернамбуко (71). 5:1 – Палл Клеттскард (73). 6:1 – Йонн Йоганнесен (85)

Зауважимо, що в совєцькі часи тбіліське «Динамо» вважалося одним із найсильніших клубів. Команда двічі, у 1964-му і 1978 роках вигравала чемпіонат СССР, загалом 20 разів була призером першостей Союзу, двічі здобувала Кубок СССР. За часи незалежності Грузії «Динамо» стало 17-разовим чемпіоном і 13-разовим володарем Кубка країни.