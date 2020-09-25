«Севілья» встановила антирекорд в історії розіграшу Суперкубка УЄФА



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Футболісти «Севільї» святкують забитий м'яч у зустрічі за Суперкубок УЄФА Twitter УЄФА

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За підсумками матчу за Суперкубок УЄФА іспанська «Севілья», яка поступилася німецькій «Баварії» (1:2), з негативної сторони вписала своє ім’я до історії турніру.

«Севілья» програла п'ять матчів за Суперкубок УЄФА, що стало новим антирекордом. Раніше андалузький клуб ділив перше місце за кількістю поразок з «Барселоною», яка чотири рази програла в боротьбі за цей трофей і здобула п'ять перемог.

5 - Sevilla FC have become in the team to lose the most European Super Cup finals ever (5). Unfortunate. pic.twitter.com/gtrfuyreNo — OptaJose (@OptaJose) September 24, 2020

Варто відзначити, що «Севілья» тільки раз зуміла завоювати Суперкубок УЄФА - в 2006 році іспанці обіграли «Барселону» з рахунком 3:0.

Натомість «Баварія» виграла 23 останні матчі у всіх турнірах. Крім того, учора матч завершився у додаткових екстра-таймах. З восьми останніх матчів за Суперкубок УЄФА відразу в шести було призначено додатковий час.

Також відзначимо, що іспанець Хаві Мартінес забив в овертаймі в двох останніх матчах «Баварії» за Суперкубок УЄФА - в 2013 і 2020 роках.

Нагадаємо, що «Баварія» завдяки голу іспанця Мартінеса перемогла «Севілью» в матчі за Суперкубок.