«Севілья» встановила антирекорд в історії розіграшу Суперкубка УЄФА

Іспанський клуб – спеціаліст по виграшам в Лізі Європи

За підсумками матчу за Суперкубок УЄФА іспанська «Севілья», яка поступилася німецькій «Баварії» (1:2), з негативної сторони вписала своє ім’я до історії турніру.

«Севілья» програла п'ять матчів за Суперкубок УЄФА, що стало новим антирекордом. Раніше андалузький клуб ділив перше місце за кількістю поразок з «Барселоною», яка чотири рази програла в боротьбі за цей трофей і здобула п'ять перемог.

5 - Sevilla FC have become in the team to lose the most European Super Cup finals ever (5). Unfortunate. pic.twitter.com/gtrfuyreNo