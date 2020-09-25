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    «Севілья» встановила антирекорд в історії розіграшу Суперкубка УЄФА

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    Футболісти &laquo;Севільї&raquo; святкують забитий м'яч у зустрічі за Суперкубок УЄФА&nbsp; - «Севілья» встановила антирекорд в історії розіграшу Суперкубка УЄФА
    Футболісти «Севільї» святкують забитий м'яч у зустрічі за Суперкубок УЄФА 
    Twitter УЄФА

    Іспанський клуб – спеціаліст по виграшам в Лізі Європи

    За підсумками матчу за Суперкубок УЄФА іспанська «Севілья», яка поступилася німецькій «Баварії» (1:2), з негативної сторони вписала своє ім’я до історії турніру.

    «Севілья» програла п'ять матчів за Суперкубок УЄФА, що стало новим антирекордом. Раніше андалузький клуб ділив перше місце за кількістю поразок з «Барселоною», яка чотири рази програла в боротьбі за цей трофей і здобула п'ять перемог.

    Варто відзначити, що «Севілья» тільки раз зуміла завоювати Суперкубок УЄФА - в 2006 році іспанці обіграли «Барселону» з рахунком 3:0.

    Натомість «Баварія» виграла 23 останні матчі у всіх турнірах. Крім того, учора матч завершився у додаткових екстра-таймах. З восьми останніх матчів за Суперкубок УЄФА відразу в шести було призначено додатковий час.

    Також відзначимо, що іспанець Хаві Мартінес забив в овертаймі в двох останніх матчах «Баварії» за Суперкубок УЄФА - в 2013 і 2020 роках.

    Нагадаємо, що «Баварія» завдяки голу іспанця Мартінеса перемогла «Севілью» в матчі за Суперкубок.

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    УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ Суперкубок Ліга Європи ФК Баварія ФК Барселона Хаві Мартінес ФК «Севілья»
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