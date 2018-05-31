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    На сербського захисника «Динамо» претендують грецький та іспанський клуби

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    Александар Пантич - На сербського захисника «Динамо» претендують грецький та іспанський клуби
    Александар Пантич

    За Пантичем слідкують «Олімпіакос» та «Уеска»

    У боротьбу за сербського захисника київського «Динамо» Александара Пантича вступив іспанський клуб «Уеска».

    Про це повідомляє dynamomania.com з посиланням на gazzetta.gr.

    Раніше одним з головних претендентів на трансфер 26-річного футболіста вважався «Олімпіакос».

    Але наразі греки близькі до підписання іншого захисника – екс-футболіста «Металіста» Родріго Моледо.

    Хоча джерело зазначає, що і з боротьби за Пантича вони все ще не вибули.

    Нагадаємо, «Динамо» виставило на трансфер відразу трьох легіонерів, серед яких є і сербський захисник.

    26-річний Пантич у сезоні, що завершився, зіграв у п'яти матчах у складі «Динамо», в яких отримав дві жовті картки.

    Згодом була інформація, що «Динамо» розірве контракт з Александаром, хоча раніше планувало його продати.

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