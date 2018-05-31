На сербського захисника «Динамо» претендують грецький та іспанський клуби
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За Пантичем слідкують «Олімпіакос» та «Уеска»
У боротьбу за сербського захисника київського «Динамо» Александара Пантича вступив іспанський клуб «Уеска».
Про це повідомляє dynamomania.com з посиланням на gazzetta.gr.
Раніше одним з головних претендентів на трансфер 26-річного футболіста вважався «Олімпіакос».
Але наразі греки близькі до підписання іншого захисника – екс-футболіста «Металіста» Родріго Моледо.
Хоча джерело зазначає, що і з боротьби за Пантича вони все ще не вибули.
Нагадаємо, «Динамо» виставило на трансфер відразу трьох легіонерів, серед яких є і сербський захисник.
26-річний Пантич у сезоні, що завершився, зіграв у п'яти матчах у складі «Динамо», в яких отримав дві жовті картки.
Згодом була інформація, що «Динамо» розірве контракт з Александаром, хоча раніше планувало його продати.