На сербського захисника «Динамо» претендують грецький та іспанський клуби

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Александар Пантич

За Пантичем слідкують «Олімпіакос» та «Уеска»

У боротьбу за сербського захисника київського «Динамо» Александара Пантича вступив іспанський клуб «Уеска».

Про це повідомляє dynamomania.com з посиланням на gazzetta.gr.

Раніше одним з головних претендентів на трансфер 26-річного футболіста вважався «Олімпіакос».

Але наразі греки близькі до підписання іншого захисника – екс-футболіста «Металіста» Родріго Моледо.

Хоча джерело зазначає, що і з боротьби за Пантича вони все ще не вибули.

Нагадаємо, «Динамо» виставило на трансфер відразу трьох легіонерів, серед яких є і сербський захисник.

26-річний Пантич у сезоні, що завершився, зіграв у п'яти матчах у складі «Динамо», в яких отримав дві жовті картки.

Згодом була інформація, що «Динамо» розірве контракт з Александаром, хоча раніше планувало його продати.