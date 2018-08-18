На стадіоні «Ворскли» встановили нове освітлення
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Матч з «Маріуполем» пройде вже в Полтаві
Матч 5-го туру «Ворскла» - «Маріуполь», який відбудеться 19 серпня о 19.30, пройде на оновленому стадіоні полтавчан імені Олексія Бутовського.
Про це інформує прес-служба полтавського клубу.
У перших двох і четвертому турах полтавський клуб грав на виїзді, а домашній матч 3-го туру проти «Льовова» (1:0) команда проводила на «Арені Львів» у зв'язку з підготовкою власного стадіону до проведення матчів групового етапу Ліги Європи.
17 серпня, на стадіоні «Ворскла» ім. А. Бутовського було проведено завершальне тестування нової системи освітлення.
В ході контрольних замірів було встановлено відповідність нового освітлення регламенту УЄФА.
Заміри проводило українське підприємство, а безпосередньо експерти УЄФА перевірять стадіон на наступному тижні.
Нагадаємо, «Ворскла» розпочала реконструкцію стадіону імені Олексія Бутовськонр.
Якщо клуб встигне привести арену у відповідність до вимог УЄФА стосовно стадіонів четвертої категорії, то домашні матчі Ліги Європи будуть проводиться саме там.
В іншому випадку - на «Арені Львів».