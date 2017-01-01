На тренерському містку черкаського «Дніпра» відбулися зміни
- Сьогодні, 13:10
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Першоліговий клуб отримав нового головного тренера
Ігор Столовицький вдруге очолив тренерський штаб футбольного клубу «Черкаський Дніпро».
Перед новим тренером стоїть завдання збереження прописки в першій лізі Чемпіонату України з футболу, інформує прес-служба клубу.
На цій посаді 48-річний фахівець змінить тренера Олександра Кирилюка, який відтепер обійматиме посаду спортивного директора і займаєтиметься організацією контролю за навчально-спортивним і виховним процесом у всіх командах клубу.