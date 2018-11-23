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    На вихідних у Києві відбудуться матчі 2-го туру чемпіонату України з хокею серед жінок

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    На вихідних у Києві відбудуться матчі 2-го туру чемпіонату України з хокею серед жінок

    Гратимуть між собою «Автомобіліст» та «Україночка»

    Наприкінці цього тижня, 23-25 листопада, відбудуться матчі другого туру чемпіонату України з хокею з шайбою серед жінок сезону 2018-2019 рр.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації хокею України.

    Розклад матчів цих ігрових днів:

    23 листопада

    ХК «Автомобіліст» м. Київ – ХК «Україночка» м. Київ, 17:00-19:30

    24 листопада

    ХК «Автомобіліст» м. Київ – ХК «Україночка» м. Київ, 17:45-20:15

    25 листопада

    ХК «Автомобіліст» м. Київ – ХК «Україночка» м. Київ, 16:00-18:30

    Матчі відбудуться на Льодовій арені міста Києва за адресою: вул. міста Шалетт, 6.

    Київ чемпіонат України хокей
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