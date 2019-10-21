Спортсмен, який нив про зміну громадянства, виграв медаль Всесвітніх ігор серед військових



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Павло Коростильов - спортсмен-військовий НОК України

Нашу країну представляють змаганнях люди з дивними цінностями

20 жовтня на VII Всесвітніх іграх серед військовослужбовців в Ухані (Китай) срібну медаль у вправі РПС на відстані 25 метрів виборов львів’янин Павло Коростильов, який має військове звання старшого сержанта. Його результат — 589 очок.

То той самий Павло Коростильов, який зовсім нещодавно, після здобуття бронзи Європейських ігор, дав жалісливе інтерв’ю, в якому розповів, як усе погано в українському спорті і що він роздумує над пропозиціями змінити громадянство.

«Не кривитиму душею: думав і не один раз, - відповів тоді Павло на запитання такого характеру. – Знаю, що багато країн мене приймуть, тільки потрібно сказати, що я готовий. У нас, як і в кожному спорті, є ризики для здоров’я. Не можу я заробити на безбідну старість в Україні, а тим більше тоді, якщо будуть травми чи якісь інші негаразди. Тренери інших країн у розмові лише за мій перехід, однак конкретних і предметних пропозицій не було, поки що. Сподіваюся на зміни за ці п’ять років, якщо за президента Володимира Зеленського нічого не відбудеться, тоді тут немає що робити».

Важко сказати, чи відомо старшому сержантові Коростильову, що поки він «мучиться» в поганих тренувальних умовах і отримує зарплату військовослужбовця, справжні військові кладуть свої життя, щоб ця країна досі називалася Україною…

Додамо також, що VII Всесвітніх іграх серед військовослужбовців в Ухані жіноча збірна України зі стрільби, до складу якої входять майори Леся Леськів, Наталія Кальниш та Анна Ільїна здобула перемогу у вправі МГ-9 лежачи на 60 метрів. Результат спортсменок — 1867 очок став найкращим на 7-х Всесвітніх іграх серед військовослужбовців. Вони принесли до скарбнички української збірної першу золоту медаль.