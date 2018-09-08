Національна жіноча збірна України з баскетболу 3х3 виграла міжнародний турнір в Мінську
-
Розсилка
У фіналі наша команда переграла збірну Білорусі
Жіноча національна збірна України з баскетболу 3х3 виграла міжнародний трунір FIBA, який проходить в Мінську, Білорусь.
Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.
Наша команда у складі Ганни Ольховик, Христини Філевіч, Олени Огороднікової та Євгенії Спітковської у фіналі перемогла місцевих баскетболісток - національну збірну Білорусі з рахунком 14:12.
Шлях збірної України на турнірі в Мінську:
Груповий раунд
Україна - SportoNamai (Литва) 22:10
Україна - Overlords (Білорусь) 22:1
RB Unders (Молодіжна збірна Білорусі) - Україна 3:22
1/4 фіналу
Україна - MBA (Молодіжна збірна Росії) 19:11
1/2 фіналу
Україна - Sister Felix (Команди Москви, Росія) 16:3
Фінал
Україна - Білорусь 14:12
Нагадаємо, національна жіноча збірна під керівництвом Володимира Холопова продовжує підготовку до чемпіонату Європи, який з 14 по 16 вересня пройде в Бухаресті, Румунія.