Національна жіноча збірна України з баскетболу 3х3 виграла міжнародний турнір в Мінську



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Фото: ФБУ

У фіналі наша команда переграла збірну Білорусі

Жіноча національна збірна України з баскетболу 3х3 виграла міжнародний трунір FIBA, який проходить в Мінську, Білорусь.

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Наша команда у складі Ганни Ольховик, Христини Філевіч, Олени Огороднікової та Євгенії Спітковської у фіналі перемогла місцевих баскетболісток - національну збірну Білорусі з рахунком 14:12.

Шлях збірної України на турнірі в Мінську:

Груповий раунд

Україна - SportoNamai (Литва) 22:10

Україна - Overlords (Білорусь) 22:1

RB Unders (Молодіжна збірна Білорусі) - Україна 3:22

1/4 фіналу

Україна - MBA (Молодіжна збірна Росії) 19:11

1/2 фіналу

Україна - Sister Felix (Команди Москви, Росія) 16:3

Фінал

Україна - Білорусь 14:12

Нагадаємо, національна жіноча збірна під керівництвом Володимира Холопова продовжує підготовку до чемпіонату Європи, який з 14 по 16 вересня пройде в Бухаресті, Румунія.