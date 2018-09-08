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    Національна жіноча збірна України з баскетболу 3х3 виграла міжнародний турнір в Мінську

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    Фото: ФБУ - Національна жіноча збірна України з баскетболу 3х3 виграла міжнародний турнір в Мінську
    Фото: ФБУ

    У фіналі наша команда переграла збірну Білорусі

    Жіноча національна збірна України з баскетболу 3х3 виграла міжнародний трунір FIBA, який проходить в Мінську, Білорусь.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    Наша команда у складі Ганни Ольховик, Христини Філевіч, Олени Огороднікової та Євгенії Спітковської у фіналі перемогла місцевих баскетболісток - національну збірну Білорусі з рахунком 14:12.

    Шлях збірної України на турнірі в Мінську:

    Груповий раунд

    Україна - SportoNamai (Литва) 22:10

    Україна - Overlords (Білорусь) 22:1

    RB Unders (Молодіжна збірна Білорусі) - Україна 3:22

    1/4 фіналу

    Україна - MBA (Молодіжна збірна Росії) 19:11

    1/2 фіналу

    Україна - Sister Felix (Команди Москви, Росія) 16:3

    Фінал

    Україна - Білорусь 14:12

    Нагадаємо, національна жіноча збірна під керівництвом Володимира Холопова продовжує підготовку до чемпіонату Європи, який з 14 по 16 вересня пройде в Бухаресті, Румунія.

    Збірна України баскетбол
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