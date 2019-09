Надаль переміг у майже п’ятигодинному фіналі US Open

Іспанський тенісист здобув уже четверту перемогу на турнірі

Іспанець Рафаель Надаль переміг росіянина Данііла Мєдвєдєва у майже п’ятигодинному фіналі US Open (призовий фонд – 57 000 000 доларів) – 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

Це четверта перемога 33-річного іспанця на турнірі та 19-й титул серії «Великого шолому» загалом. Відтак він лише на один «Шолом» відстає від швейцарця Роджера Федерера.

5 sets in nearly 5 hours...



An EPIC way to win your 4th title in Flushing Meadows!



