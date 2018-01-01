Надія Кіченок вибула у чвертьфіналі парного розряду на тенісному турнірі в Брісбені

Українка в парі з Анастасією Родіоновою поступилася першим сіяним

Надія Кіченок завершила свої виступи на турнірі серії WTA, який наразі проходить у Брісбені. У чвертьфіналі парного розряду українська тенісистка у парі з представницею Австралії Анастасією Родіоновою програла тайвансько-чеській парі Чжань / Главачкова. Як відомо, у чвертьфіналі турніру вибула сестра Надії - Людмила Кіченок. Brisbane