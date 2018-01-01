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    Надія Кіченок вибула у чвертьфіналі парного розряду на тенісному турнірі в Брісбені

    Українка в парі з Анастасією Родіоновою поступилася першим сіяним
    Надія Кіченок завершила свої виступи на турнірі серії WTA, який наразі проходить у Брісбені. У чвертьфіналі парного розряду українська тенісистка у парі з представницею Австралії Анастасією Родіоновою програла тайвансько-чеській парі Чжань / Главачкова. Як відомо, у чвертьфіналі турніру вибула сестра Надії - Людмила Кіченок. Brisbane
    • Сьогодні, 11:04
    • Розсилка
    Надія Кіченок та Анастасія Родіонова. Фото:&nbsp;<span>Flickr</span>
    Надія Кіченок та Анастасія Родіонова. Фото: Flickr

    Українка в парі з Анастасією Родіоновою поступилася першим сіяним

    Надія Кіченок завершила свої виступи на турнірі серії WTA, який наразі проходить у Брісбені.

    У чвертьфіналі парного розряду українська тенісистка у парі з представницею Австралії Анастасією Родіоновою програла тайвансько-чеській парі Чжань / Главачкова.

    Як відомо, у чвертьфіналі турніру вибула сестра Надії - Людмила Кіченок.

    Brisbane International presented by Suncorp - 2018 з тенісу

    WTA Premier

    Жіночий тенісний турнір у Брісбені, Австралія

    Призовий фонд: $ 894,700

    Чвертьфінал, парний розряд

    Чжань / Главачкова (Тайвань / Чехія) - Надія Кіченок / Родіонова (Україна / Австралія) - 7:6 (5), 7:6 (2)

    теніс Австралія Людмила Кіченок Надія Кіченок
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