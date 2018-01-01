Надія Кіченок вибула у чвертьфіналі парного розряду на тенісному турнірі в Брісбені
- Сьогодні, 11:04
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Розсилка
Надія Кіченок та Анастасія Родіонова. Фото: Flickr
Українка в парі з Анастасією Родіоновою поступилася першим сіяним
Надія Кіченок завершила свої виступи на турнірі серії WTA, який наразі проходить у Брісбені.
У чвертьфіналі парного розряду українська тенісистка у парі з представницею Австралії Анастасією Родіоновою програла тайвансько-чеській парі Чжань / Главачкова.
Як відомо, у чвертьфіналі турніру вибула сестра Надії - Людмила Кіченок.
Brisbane International presented by Suncorp - 2018 з тенісу
WTA Premier
Жіночий тенісний турнір у Брісбені, Австралія
Призовий фонд: $ 894,700
Чвертьфінал, парний розряд
Чжань / Главачкова (Тайвань / Чехія) - Надія Кіченок / Родіонова (Україна / Австралія) - 7:6 (5), 7:6 (2)