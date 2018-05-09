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    Надія Кіченок закінчила боротьбу у парному розряді на тенісному турнірі в Мадриді

    Надія Кіченок і австралійка Анастасія Родіонова в поєдинку другого кола зазнали поразки
    Українській тенісистці Надії Кіченок не вдалося пробитися до чвертьфіналу змагань в Іспанії. Надія Кіченок і австралійка Анастасія Родіонова в поєдинку другого кола зазнали поразки від дуету Барбара Стрицова / Андреа Главачкова-Сестріні: 7-6 (2), 6-1 на користь чеських тенісисток. У стартовому сеті Кіченок і Родіонова не зуміли подати на партію
    • Сьогодні, 14:07
    • Розсилка
    Надія Кіченок. Фото: Getty Images
    Надія Кіченок. Фото: Getty Images

    Надія Кіченок і австралійка Анастасія Родіонова в поєдинку другого кола зазнали поразки

    Українській тенісистці Надії Кіченок не вдалося пробитися до чвертьфіналу змагань в Іспанії.

    Надія Кіченок і австралійка Анастасія Родіонова в поєдинку другого кола зазнали поразки від дуету Барбара Стрицова / Андреа Главачкова-Сестріні: 7-6 (2), 6-1 на користь чеських тенісисток.

    У стартовому сеті Кіченок і Родіонова не зуміли подати на партію з рахунком 5-4, упустивши три сетбола. Суперниці перехопили ініціативу з тайбрейка і більше не дали українсько-австралійській парі нав'язати боротьбу.

    Нагадаємо, що Світоліна зазнала поразки у другому колі престижного тенісного турніру в Мадриді.

    Mutua Madrid Open - Premier Mandatory

    Жіночий тенісний турнір у Мадриді, Іспанія

    Призовий фонд: €6,685,828

    Перше коло (парний розряд)

    Барбара Стрицова / Андреа Главачкова-Сестріні - Надія Кіченок / Анастасія Родіонова - 7-6 (2), 6-1

    теніс Надія Кіченок Іспанія
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