Надія Кіченок закінчила боротьбу у парному розряді на тенісному турнірі в Мадриді
- Сьогодні, 14:07
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Розсилка
Надія Кіченок і австралійка Анастасія Родіонова в поєдинку другого кола зазнали поразки
Українській тенісистці Надії Кіченок не вдалося пробитися до чвертьфіналу змагань в Іспанії.
Надія Кіченок і австралійка Анастасія Родіонова в поєдинку другого кола зазнали поразки від дуету Барбара Стрицова / Андреа Главачкова-Сестріні: 7-6 (2), 6-1 на користь чеських тенісисток.
У стартовому сеті Кіченок і Родіонова не зуміли подати на партію з рахунком 5-4, упустивши три сетбола. Суперниці перехопили ініціативу з тайбрейка і більше не дали українсько-австралійській парі нав'язати боротьбу.
Нагадаємо, що Світоліна зазнала поразки у другому колі престижного тенісного турніру в Мадриді.
Mutua Madrid Open - Premier Mandatory
Жіночий тенісний турнір у Мадриді, Іспанія
Призовий фонд: €6,685,828
Перше коло (парний розряд)
Барбара Стрицова / Андреа Главачкова-Сестріні - Надія Кіченок / Анастасія Родіонова - 7-6 (2), 6-1