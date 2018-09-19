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    Нагельсманн - наймолодший головний тренер в історії Ліги чемпіонів

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    Юліан Нагельсманн - Нагельсманн - наймолодший головний тренер в історії Ліги чемпіонів
    Юліан Нагельсманн

    Рекордним матчем для німецького фахівця стане матч з «Шахтарем»

    Головний тренер «Гоффенгайма» Юліан Нагельсманн став наймолодшим головним тренером в історії Ліги чемпіонів.

    Нагельсманну - 31 рік і 58 днів.

    Він випередить Віктора Гончаренка на 41 день.

    Рекордним матчем для німецького фахівця стане матч з «Шахтарем».

    Джерело: Tribuna.com

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