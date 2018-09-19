Нагельсманн - наймолодший головний тренер в історії Ліги чемпіонів
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Юліан Нагельсманн
Рекордним матчем для німецького фахівця стане матч з «Шахтарем»
Головний тренер «Гоффенгайма» Юліан Нагельсманн став наймолодшим головним тренером в історії Ліги чемпіонів.
Нагельсманну - 31 рік і 58 днів.
Він випередить Віктора Гончаренка на 41 день.
31 - Mit 31 Jahren und 58 Tagen ist Hoffenheims Julian Nagelsmann der jüngste Trainer in der Geschichte der Champions League. Rookie. #FCSDTSG #UCL @tsghoffenheim pic.twitter.com/jthuOSz50m— OptaFranz (@OptaFranz) 19 сентября 2018 г.
Рекордним матчем для німецького фахівця стане матч з «Шахтарем».
Джерело: Tribuna.com