Нападник «Динамо» може продовжити кар'єру в Колумбії
- Сьогодні, 19:51
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Фото: Getty Images
Офіційної пропозиції по трансферу поки немає
Нападник Андрес Ескобар, який пов'язаний контрактом з «Динамо», може продовжити кар'єру в колумбійському клубі «Мільонаріос».
Про це повідомляє Extra.com.co.
«Мільонаріос» планують посилити склад перед стартом групового етапу Кубка Лібертадорес.
Серед кандидатів і 26-річний форвард «Динамо».
Офіційної пропозиції по трансферу поки немає.
Раніше повідомлялося, що Андрес Ескобар повернеться в «Динамо» з «Васко да Гама».
Нагадаємо, Ескобар перейшов в «Динамо» в 2011 році, але не провів за першу команду київського клубу жодного матчу в УПЛ.
Джерело: ua.tribuna.com