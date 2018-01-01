Нападник «Динамо» може продовжити кар'єру в Колумбії

Офіційної пропозиції по трансферу поки немає

Нападник Андрес Ескобар, який пов'язаний контрактом з «Динамо», може продовжити кар'єру в колумбійському клубі «Мільонаріос». Про це повідомляє Extra.com.co. «Мільонаріос» планують посилити склад перед стартом групового етапу Кубка Лібертадорес. Серед кандидатів і 26-річний форвард «Динамо».