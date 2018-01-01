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    Нападник «Динамо» може продовжити кар'єру в Колумбії

    Офіційної пропозиції по трансферу поки немає
    Нападник Андрес Ескобар, який пов'язаний контрактом з «Динамо», може продовжити кар'єру в колумбійському клубі «Мільонаріос». Про це повідомляє Extra.com.co. «Мільонаріос» планують посилити склад перед стартом групового етапу Кубка Лібертадорес. Серед кандидатів і 26-річний форвард «Динамо».
    • Сьогодні, 19:51
    • Розсилка
    Фото: Getty Images
    Фото: Getty Images

    Офіційної пропозиції по трансферу поки немає

    Нападник Андрес Ескобар, який пов'язаний контрактом з «Динамо», може продовжити кар'єру в колумбійському клубі «Мільонаріос».

    Про це повідомляє Extra.com.co.

    «Мільонаріос» планують посилити склад перед стартом групового етапу Кубка Лібертадорес.

    Серед кандидатів і 26-річний форвард «Динамо».

    Офіційної пропозиції по трансферу поки немає.

    Раніше повідомлялося, що Андрес Ескобар повернеться в «Динамо» з «Васко да Гама».

    Нагадаємо, Ескобар перейшов в «Динамо» в 2011 році, але не провів за першу команду київського клубу жодного матчу в УПЛ.

    Джерело: ua.tribuna.com

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