Нападник «Динамо» може пропустити найближчі матчі збірної України у Лізі націй



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Артем Бєсєдін. Фото: ФФУ

Не виключено, що нападник попустить близько двох тижнів

Травма ахілла, отримана в виїзному матчі плей-офф раунду Ліги чемпіонів з «Аяксом», так і не дозволить нападнику «Динамо» Артему Бєсєдіну, що пропустив гру Прем'єр-ліги України проти «Чорноморця», взяти участь у матчі-відповідь з нідерландцями.

27-го серпня на тренуванні форвард пройшов спеціальне тестування, яке показало, що розраховувати тренерам на цього виконавця поки не доводиться.

Не виключено, що нападник попустить близько двох тижнів, хоча точні терміни відновлення поки уточнюються.

У будь-якому випадку, існує велика ймовірність, що він не зможе взяти участь в підготовці збірної України до матчів Ліги націй проти Чехії і Словаччини.

Нагадаємо, що наставник національної команди Андрій Шевченко викликав на збір двох форвардів - Артема Бєсєдіна і Романа Яремчука.

У резервному списку знаходиться Євген Селезньов, але не виключено, що вже найближчим часом тренер запросить в збірну ще одного нападника.

Джерело: zbirna.com