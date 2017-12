Нападник «Динамо» претендує на звання найкращого гравця туру у Лізі Європи

Став відомий список гравців, які претендують на звання найкращого гравця тижня

Нападник «Динамо» Жуніор Мораєс потрапив у перелік гравців, які беруть участь в голосуванні за найкращого гравця ігрового тижня у Лізі Європи.

Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Компанію бразильцю склали Аріц Адуріс («Атлетик»), Джек Вілшер («Арсенал»), Харлем-Едді Гноере («Стяуа»), Огньєн Враньєш (АЕК), Марін Анічич («Астана»), Браніслав Іванович («Зеніт»), Мануел Фернандеш («Локомотив»)

Нагадаємо, у матчі проти «Партизана» Мораєс оформив хет-трик, а «Динамо» перемогло з рахунком 4:1 та пробилося у плей-офф турніру з першого місця.

Time to vote...



#UEL PLAYER OF THE WEEK

Fernandes

Ivanović

Moraes

Wilshere

Gnohéré

Vranješ

Aničić

Aduriz https://t.co/tlOSsKQ0Nb