Нападник «Динамо» претендує на звання найкращого гравця туру у Лізі Європи

Став відомий список гравців, які претендують на звання найкращого гравця тижня

Нападник «Динамо» Жуніор Мораєс потрапив у перелік гравців, які беруть участь в голосуванні за найкращого гравця ігрового тижня у Лізі Європи. Про це повідомляє прес-служба УЄФА. Компанію бразильцю склали Аріц Адуріс («Атлетик»), Джек Вілшер («Арсенал»), Харлем-Едді Гноере («Стяуа»), Огньєн Враньєш