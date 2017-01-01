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    Нападник «Динамо» претендує на звання найкращого гравця туру у Лізі Європи

    Став відомий список гравців, які претендують на звання найкращого гравця тижня
    Нападник «Динамо» Жуніор Мораєс потрапив у перелік гравців, які беруть участь в голосуванні за найкращого гравця ігрового тижня у Лізі Європи. Про це повідомляє прес-служба УЄФА. Компанію бразильцю склали Аріц Адуріс («Атлетик»), Джек Вілшер («Арсенал»), Харлем-Едді Гноере («Стяуа»), Огньєн Враньєш
    • Сьогодні, 11:22
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    Жуніор Мораєс
    Жуніор Мораєс

    Став відомий список гравців, які претендують на звання найкращого гравця тижня

    Нападник «Динамо» Жуніор Мораєс потрапив у перелік гравців, які беруть участь в голосуванні за найкращого гравця ігрового тижня у Лізі Європи.

    Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

    Компанію бразильцю склали Аріц Адуріс («Атлетик»), Джек Вілшер («Арсенал»), Харлем-Едді Гноере («Стяуа»), Огньєн Враньєш (АЕК), Марін Анічич («Астана»), Браніслав Іванович («Зеніт»), Мануел Фернандеш («Локомотив»)

    Нагадаємо, у матчі проти «Партизана» Мораєс оформив хет-трик, а «Динамо» перемогло з рахунком 4:1 та пробилося у плей-офф турніру з першого місця.

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