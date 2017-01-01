Нападник «Динамо» претендує на звання найкращого гравця туру у Лізі Європи
- Сьогодні, 11:22
-
Розсилка
Жуніор Мораєс
Став відомий список гравців, які претендують на звання найкращого гравця тижня
Нападник «Динамо» Жуніор Мораєс потрапив у перелік гравців, які беруть участь в голосуванні за найкращого гравця ігрового тижня у Лізі Європи.
Про це повідомляє прес-служба УЄФА.
Компанію бразильцю склали Аріц Адуріс («Атлетик»), Джек Вілшер («Арсенал»), Харлем-Едді Гноере («Стяуа»), Огньєн Враньєш (АЕК), Марін Анічич («Астана»), Браніслав Іванович («Зеніт»), Мануел Фернандеш («Локомотив»)
Нагадаємо, у матчі проти «Партизана» Мораєс оформив хет-трик, а «Динамо» перемогло з рахунком 4:1 та пробилося у плей-офф турніру з першого місця.
Time to vote...— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 7 декабря 2017 г.
#UEL PLAYER OF THE WEEK
Fernandes
Ivanović
Moraes
Wilshere
Gnohéré
Vranješ
Aničić
Aduriz https://t.co/tlOSsKQ0Nb