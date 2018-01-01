Нападник «Динамо» зацікавив бразильський клуб
- Сьогодні, 08:05
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Жуніор Мораєс. Фото: ФК Динамо
У поточному сезоні 30-річний нападник провів за «Динамо» 20 матчів і забив 10 голів
Нападник «Динамо» Жуніор Мораєс потрапив в сферу інтересів бразильського «Фламенго».
Про це повідомляє gol.bg.
За інформацією видання, клуб з Бразилії планує підписати захисника «Лудогорця» Сісіньо, а також посилитися форвардом «Динамо» Мораєсом.
У бразильського футболіста цього літа закінчується контракт з київським клубом.
У поточному сезоні 30-річний нападник провів за «Динамо» 20 матчів і забив 10 голів.
Раніше повідомлялося, що Мораєс через травму повернеться в розташування «Динамо» 1 лютого.
Раніше повідомлялося, що «Динамо» продовжило контракт з молодим нападником.
Джерело: ua.tribuna.com