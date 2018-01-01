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    Нападник «Динамо» зацікавив бразильський клуб

    У поточному сезоні 30-річний нападник провів за «Динамо» 20 матчів і забив 10 голів
    Нападник «Динамо» Жуніор Мораєс потрапив в сферу інтересів бразильського «Фламенго». Про це повідомляє gol.bg. За інформацією видання, клуб з Бразилії планує підписати захисника «Лудогорця» Сісіньо, а також посилитися форвардом «Динамо» Мораєсом. У бразильського футболіста цього літа закінчується
    • Сьогодні, 08:05
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    Жуніор Мораєс. Фото: ФК Динамо
    Жуніор Мораєс. Фото: ФК Динамо

    У поточному сезоні 30-річний нападник провів за «Динамо» 20 матчів і забив 10 голів

    Нападник «Динамо» Жуніор Мораєс потрапив в сферу інтересів бразильського «Фламенго».

    Про це повідомляє gol.bg.

    За інформацією видання, клуб з Бразилії планує підписати захисника «Лудогорця» Сісіньо, а також посилитися форвардом «Динамо» Мораєсом.

    У бразильського футболіста цього літа закінчується контракт з київським клубом.

    У поточному сезоні 30-річний нападник провів за «Динамо» 20 матчів і забив 10 голів.

    Раніше повідомлялося, що Мораєс через травму повернеться в розташування «Динамо» 1 лютого.

    Раніше повідомлялося, що «Динамо» продовжило контракт з молодим нападником.

    Джерело: ua.tribuna.com

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