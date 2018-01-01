Нападник «Динамо» зацікавив бразильський клуб

У поточному сезоні 30-річний нападник провів за «Динамо» 20 матчів і забив 10 голів

Нападник «Динамо» Жуніор Мораєс потрапив в сферу інтересів бразильського «Фламенго». Про це повідомляє gol.bg. За інформацією видання, клуб з Бразилії планує підписати захисника «Лудогорця» Сісіньо, а також посилитися форвардом «Динамо» Мораєсом. У бразильського футболіста цього літа закінчується