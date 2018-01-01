Нападник «Інтера» став володарем «Золотої урни-2017», як найгірший гравець року в Італії
- Сьогодні, 08:51
-
Розсилка
Габріел Барбоза. Фото: Getty Images
Бразилець приєднався до міланського клубу в 2016 році за 33,5 млн євро
Нападник «Інтера» Габріел Барбоза, який виступає за «Бенфіку» на правах оренди, визнаний найгіршим футболістом року в серії А.
Гравцеві присудили антинагороду «Золота урна» -2017.
Бразилець приєднався до міланського клубу в 2016 році за 33,5 млн євро, але жодного разу не вийшов в стартовому складі «Інтера», забивши за весь час всього один гол.
Джерело: ua.tribuna.com