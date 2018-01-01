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    Нападник «Інтера» став володарем «Золотої урни-2017», як найгірший гравець року в Італії

    Бразилець приєднався до міланського клубу в 2016 році за 33,5 млн євро
    Нападник «Інтера» Габріел Барбоза, який виступає за «Бенфіку» на правах оренди, визнаний найгіршим футболістом року в серії А. Гравцеві присудили антинагороду «Золота урна» -2017. Бразилець приєднався до міланського клубу в 2016 році за 33,5 млн євро, але жодного разу не вийшов в стартовому складі
    • Сьогодні, 08:51
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    Габріел Барбоза. Фото: Getty Images
    Габріел Барбоза. Фото: Getty Images

    Бразилець приєднався до міланського клубу в 2016 році за 33,5 млн євро

    Нападник «Інтера» Габріел Барбоза, який виступає за «Бенфіку» на правах оренди, визнаний найгіршим футболістом року в серії А.

    Гравцеві присудили антинагороду «Золота урна» -2017.

    Бразилець приєднався до міланського клубу в 2016 році за 33,5 млн євро, але жодного разу не вийшов в стартовому складі «Інтера», забивши за весь час всього один гол.

    Джерело: ua.tribuna.com

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