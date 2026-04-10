Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Нападник збірної Англії допоміг клубу з шостого дивізіону після стихійного лиха

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Джаррод Боуен не цурається свого коріння
фото: Reuters

Зірковий футболіст став меценатом для рідної команди

Капітан лондонського «Вест Гема» Джаррод Боуен надасть фінансову допомогу скромному «Герефорду». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Нападник вирішив зробити щедрий подарунок «бикам». Він виділив кошти на нову дренажну систему на домашній арені «Герефорда». Під час екстремальних дощів минулої зими техніка вийшла з ладу. Роботи проведуть в міжсезоння.

«Для «Герефорда» важливо проводити домашні матчі на доглянутому полі стадіону «Едгарі Стріт», а для мене – щоб молодь Герефордшира могла грати традиційні фінали на цьому газоні. Мені пощастило грати тут в юнацтві, а також дорослим гравцем на самісінькому початку професіональної кар'єри, але саме ті моменти з дитинства досі залишаються найтеплішими спогадами для мене та моєї родини. Я вважаю, що для мене це фантастична нагода відплатити не лише клубу, а й спільноті, що надала мені шанс у футболі», – заявив Боуен.

У нинішньому сезоні нападник «залізяк» зіграв 35 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав 10 м'ячів і сім результативних передач. Контракт Боуена з «Вест Гемом» чинний до літа 2030 року.

Чим відомий Джаррод Боуен

Уродженець містечка Лемінстер, вихованець «Герефорда». Дебютував за «биків» на дорослому рівні в сезоні 2013/14.

За рік його забрав «Галл». Кольори «тигрів» захищав до січня 2020 року. «Вест Гем» віддав за нього 22 млн фунтів. Проводить шостий повний сезон у складі лондонців.

У лавах «залізяк» тріумфував у Лізі конференцій 2022/23. У 2022-му дебютував за збірну Англії. Дійшов із «Трьома левами» до фіналу Євро-2024.

Що відомо про «Герефорд»

Заснований у 1924 році клуб, прізвисько – «бики». Домашні поєдинки проводить на арені «Едгар Стріт», що здатна вмістити 5250 глядачів.

Найкращі роки команди припали на середину 70-х. За підсумками сезону 1975/76 Герефорд піднявся у старий Другий дивізіон. Затримався там на один рік. Зараз клуб змагається у Національній лізі-Північ (6-й дивізіон).

До слова, колишній лідер лондонського «Арсенала» Аарон Ремзі остаточно повісив бутси на цвях. Останнім клубом у кар'єрі вихованця «Кардіфф Сіті» став мексиканський УНАМ. Там він провів кілька місяців у другій половині 2025 року.

Нагадаємо, вундеркінд «Арсенала» Макс Доумен встановив рекорд Ліги чемпіонів. Він став наймолодшим учасником 1/4 фіналу турніру за всю історію. У день поєдинку англійцю виповнилося 16 років 97 днів.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Вест Гем Юнайтед»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua