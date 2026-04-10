Нападник збірної Англії допоміг клубу з шостого дивізіону після стихійного лиха

Зірковий футболіст став меценатом для рідної команди

Капітан лондонського «Вест Гема» Джаррод Боуен надасть фінансову допомогу скромному «Герефорду». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Нападник вирішив зробити щедрий подарунок «бикам». Він виділив кошти на нову дренажну систему на домашній арені «Герефорда». Під час екстремальних дощів минулої зими техніка вийшла з ладу. Роботи проведуть в міжсезоння.

«Для «Герефорда» важливо проводити домашні матчі на доглянутому полі стадіону «Едгарі Стріт», а для мене – щоб молодь Герефордшира могла грати традиційні фінали на цьому газоні. Мені пощастило грати тут в юнацтві, а також дорослим гравцем на самісінькому початку професіональної кар'єри, але саме ті моменти з дитинства досі залишаються найтеплішими спогадами для мене та моєї родини. Я вважаю, що для мене це фантастична нагода відплатити не лише клубу, а й спільноті, що надала мені шанс у футболі», – заявив Боуен.

У нинішньому сезоні нападник «залізяк» зіграв 35 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав 10 м'ячів і сім результативних передач. Контракт Боуена з «Вест Гемом» чинний до літа 2030 року.

Чим відомий Джаррод Боуен

Уродженець містечка Лемінстер, вихованець «Герефорда». Дебютував за «биків» на дорослому рівні в сезоні 2013/14.

За рік його забрав «Галл». Кольори «тигрів» захищав до січня 2020 року. «Вест Гем» віддав за нього 22 млн фунтів. Проводить шостий повний сезон у складі лондонців.

У лавах «залізяк» тріумфував у Лізі конференцій 2022/23. У 2022-му дебютував за збірну Англії. Дійшов із «Трьома левами» до фіналу Євро-2024.

Що відомо про «Герефорд»

Заснований у 1924 році клуб, прізвисько – «бики». Домашні поєдинки проводить на арені «Едгар Стріт», що здатна вмістити 5250 глядачів.

Найкращі роки команди припали на середину 70-х. За підсумками сезону 1975/76 Герефорд піднявся у старий Другий дивізіон. Затримався там на один рік. Зараз клуб змагається у Національній лізі-Північ (6-й дивізіон).

