Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Англія може заявити 11 клубів у єврокубки на сезон-2026/27

Святослав Василик
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Гравці «Ліверпуля» в матчі Ліги чемпіонів
фото: Reuters

Одна з умов – перемога «Ліверпуля» в Лізі чемпіонів

До єврокубків на сезон-2026/27 можуть потрапити одразу 11 клубів англійської Прем'єр-Ліги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

Сезон-2025/26 Англія розпочала з дев'ятьма командами у єврокубкових турнірах. Найбільше представництво (шість клубів) Англія мала у Лізі чемпіонів. Вона стала першою в історії асоціацією з такою кількістю команд у головному єврокубковому турнірі.

На наступний сезон Англія вже здобула додаткову, п'яту квоту для участі в основному раунді Ліги чемпіонів. Втім, представництво Англії у цьому євротурнірі може досягти семи клубів, тоді як загалом країна має можливість делегувати одразу 11 команд.

Сім клубів Англії у Лізі чемпіонів на сезон-2026/27: як це можливо?

Представництво АПЛ в Лізі чемпіонів може збільшитися з п'яти до семи команд за наступних умов:

  • «Ліверпуль» виграє Лігу чемпіонів і фінішує за межами топ-4 таблиці АПЛ;
  • «Астон Вілла» або «Ноттінгем Форест» стануть переможцями Ліги Європи і також фінішують за межами топ-5 АПЛ.

Якщо обидва сценарії реалізуються, у Лізі чемпіонів Англія буде представлена сімома командами: топ-5 таблиці АПЛ, переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи, які туди не потрапили. При цьому існує сценарій, за якого у Лігу чемпіонів відбереться і команда, що фінішує сьомою в АПЛ – станеться це за умов, якщо «Ліверпуль» та «Астон Вілла» виграють обидва єврокубкові турніри, в яких беруть участь і фінішують на 5-6 місці (або навпаки).

Як Англія може делегувати 11 команд у єврокубки?

Подібний сценарій можливий за умов, якщо всі єврокубкові турніри виграють англійські команди і при цьому вони не фінішують у кваліфікаційній зоні: у топ-4 для Ліги чемпіонів та у топ-6 для Ліги Європи та Ліги конференцій. Тобто:

  • «Ліверпуль» – виграє Лігу чемпіонів, «Ноттінгем Форест» – Лігу Європи, «Крістал Пелас» – Лігу конференцій

Якщо переможцем Кубка Англії стане «Лідс» або «Саутгемптон», що вийшли у півфінальну стадію змагань або ж «Челсі» (за умов фінішу за межами топ-8), тоді одна з цих команд отримує перепустку у Лігу Європи. Відтак, місце у Лізі конференцій отримає клуб, що фінішує восьмим у таблиці АПЛ.

Як може виглядати представництво в 11 команд від Англії в єврокубках

  1. «Арсенал» – Ліга чемпіонів (фініш у топ-4)
  2. «Манчестер Сіті» – Ліга чемпіонів (фініш у топ-4)
  3. «Манчестер Юнайтед» – Ліга чемпіонів (фініш у топ-4)
  4. «Астон Вілла» – Ліга чемпіонів (фініш у топ-4)
  5. «Челсі» – Ліга чемпіонів (додаткова квота за підсумками таблиці коефіцієнтів сезону-2025/26)
  6. «Брентфорд» – Ліга Європи (фініш у топ-6)
  7. «Ліверпуль» – Ліга чемпіонів (як переможець Ліги чемпіонів)
  8. «Евертон» – Ліга конференцій (фініш у топ-8)
  9. «Ноттінгем Форест» – Ліга чемпіонів (як переможець Ліги Європи)
  10. «Крістал Пелас» – Ліга Європи (як переможець Ліги конференцій)
  11. «Лідс» (або «Саутгемптон») – Ліга Європи (як переможець Кубка Англії)

Нагадаємо, ПСЖ впевнено переміг «Ліверпуль» (2:0) у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Матч-відповідь зіграють 14 квітня.

Теги: Ліверпуль Ліга Європи Ліга чемпіонів НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua