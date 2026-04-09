Англія може заявити 11 клубів у єврокубки на сезон-2026/27

Одна з умов – перемога «Ліверпуля» в Лізі чемпіонів

До єврокубків на сезон-2026/27 можуть потрапити одразу 11 клубів англійської Прем'єр-Ліги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

Сезон-2025/26 Англія розпочала з дев'ятьма командами у єврокубкових турнірах. Найбільше представництво (шість клубів) Англія мала у Лізі чемпіонів. Вона стала першою в історії асоціацією з такою кількістю команд у головному єврокубковому турнірі.

На наступний сезон Англія вже здобула додаткову, п'яту квоту для участі в основному раунді Ліги чемпіонів. Втім, представництво Англії у цьому євротурнірі може досягти семи клубів, тоді як загалом країна має можливість делегувати одразу 11 команд.

Сім клубів Англії у Лізі чемпіонів на сезон-2026/27: як це можливо?

Представництво АПЛ в Лізі чемпіонів може збільшитися з п'яти до семи команд за наступних умов:

«Ліверпуль» виграє Лігу чемпіонів і фінішує за межами топ-4 таблиці АПЛ;

«Астон Вілла» або «Ноттінгем Форест» стануть переможцями Ліги Європи і також фінішують за межами топ-5 АПЛ.

Якщо обидва сценарії реалізуються, у Лізі чемпіонів Англія буде представлена сімома командами: топ-5 таблиці АПЛ, переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи, які туди не потрапили. При цьому існує сценарій, за якого у Лігу чемпіонів відбереться і команда, що фінішує сьомою в АПЛ – станеться це за умов, якщо «Ліверпуль» та «Астон Вілла» виграють обидва єврокубкові турніри, в яких беруть участь і фінішують на 5-6 місці (або навпаки).

Як Англія може делегувати 11 команд у єврокубки?

Подібний сценарій можливий за умов, якщо всі єврокубкові турніри виграють англійські команди і при цьому вони не фінішують у кваліфікаційній зоні: у топ-4 для Ліги чемпіонів та у топ-6 для Ліги Європи та Ліги конференцій. Тобто:

«Ліверпуль» – виграє Лігу чемпіонів, «Ноттінгем Форест» – Лігу Європи, «Крістал Пелас» – Лігу конференцій

Якщо переможцем Кубка Англії стане «Лідс» або «Саутгемптон», що вийшли у півфінальну стадію змагань або ж «Челсі» (за умов фінішу за межами топ-8), тоді одна з цих команд отримує перепустку у Лігу Європи. Відтак, місце у Лізі конференцій отримає клуб, що фінішує восьмим у таблиці АПЛ.

Як може виглядати представництво в 11 команд від Англії в єврокубках

«Арсенал» – Ліга чемпіонів (фініш у топ-4) «Манчестер Сіті» – Ліга чемпіонів (фініш у топ-4) «Манчестер Юнайтед» – Ліга чемпіонів (фініш у топ-4) «Астон Вілла» – Ліга чемпіонів (фініш у топ-4) «Челсі» – Ліга чемпіонів (додаткова квота за підсумками таблиці коефіцієнтів сезону-2025/26) «Брентфорд» – Ліга Європи (фініш у топ-6) «Ліверпуль» – Ліга чемпіонів (як переможець Ліги чемпіонів) «Евертон» – Ліга конференцій (фініш у топ-8) «Ноттінгем Форест» – Ліга чемпіонів (як переможець Ліги Європи) «Крістал Пелас» – Ліга Європи (як переможець Ліги конференцій) «Лідс» (або «Саутгемптон») – Ліга Європи (як переможець Кубка Англії)

Нагадаємо, ПСЖ впевнено переміг «Ліверпуль» (2:0) у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Матч-відповідь зіграють 14 квітня.