Колишній гравець збірної Англії відмовився визнавати провину щодо нападу на людину

Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
Колишній гравець збірної Англії відмовився визнавати провину щодо нападу на людину
Джої Бартон свого часу провів один матч за збірну Англії, а також грав у титулованих клубах
фото: PA

Джої Бартон перебуває у в'язниці замість тренерської діяльності

Колишній англійський футболіст і тренер Джої Бартон не визнав себе винним у справі про напад на людину в гольф-клубі на північному заході Англії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC. 

Деталі справи

Інцидент стався 8 березня 2026 року в гольф-клубі Huyton and Prescot у Мерсісайді, де Джої Бартону та його 50-річному спільнику Гері О'Грейді було висунуто звинувачення у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень з умислом. Постраждалим у цій справі виявився 51-річний Кевін Лінч – колишній менеджер непрофесійного футбольного клубу та засновник освітньої академії NexGen, який, за наявними даними, отримав серйозні травми ока.

Згідно з матеріалами суду, нападу передувало спільне вживання алкогольних напоїв учасниками конфлікту безпосередньо в приміщенні клубу. У вівторок, 7 квітня 2026 року, 43-річний ексгравець з'явився в Королівському суді Ліверпуля через відеозв'язок із в'язниці, оскільки раніше йому було офіційно відмовлено у звільненні під заставу.

Відмова від визнання причетності

Під час слухання Джої Бартон офіційно заперечив свою провину, тоді як його співучасник О'Грейді, хоч і з'явився в суді, наразі не надав офіційної заяви щодо визнання чи невизнання вини. За рішенням суду Бартон залишається під вартою в Ліверпульській в'язниці як запобіжний захід, а розгляд справи по суті призначено на 1 вересня 2026 року. Очікується, що цей судовий процес триватиме близько семи днів.

Кар'єра Бартона

Джої Бартон відомий своєю кар'єрою в таких клубах, як «Манчестер Сіті», «Ньюкасл Юнайтед» та «Марсель», а також роботою на посаді головного тренера «Флітвуд Таун». Протягом усієї кар'єри футболіст неодноразово потрапляв у скандали, пов'язані з дисципліною та правопорушеннями.

Нагадаємо, що фанати «Севільї» погрожували гравцям після матчу з «Ов'єдо». Група вболівальників чекала гравців у міському аеропорту, кричачи: «Забирайтеся геть!».

Новини

Супербомбардир чемпіонату України виклав фото за кермом зі швидкістю 245 км/год
Супербомбардир чемпіонату України виклав фото за кермом зі швидкістю 245 км/год
Нардеп Павленко зареєстрував проєкт постанови про звільнення міністра молоді і спорту Бідного
Нардеп Павленко зареєстрував проєкт постанови про звільнення міністра молоді і спорту Бідного
Екслідер «Арсенала» остаточно завершив кар'єру
Екслідер «Арсенала» остаточно завершив кар'єру
Суперкомп'ютер перед 1/4 фіналу Ліги чемпіонів назвав головного фаворита турніру
Суперкомп'ютер перед 1/4 фіналу Ліги чемпіонів назвав головного фаворита турніру
Возз'єднання братів. Стеф і Сет Каррі зіграли разом у матчі НБА після 12 років очікування
Возз'єднання братів. Стеф і Сет Каррі зіграли разом у матчі НБА після 12 років очікування
На Луческу, який перебуває у штучній комі, очікує операція – ЗМІ
На Луческу, який перебуває у штучній комі, очікує операція – ЗМІ

