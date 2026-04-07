Колишній гравець збірної Англії відмовився визнавати провину щодо нападу на людину

Джої Бартон перебуває у в'язниці замість тренерської діяльності

Колишній англійський футболіст і тренер Джої Бартон не визнав себе винним у справі про напад на людину в гольф-клубі на північному заході Англії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Деталі справи

Повідомлення Gemini

Інцидент стався 8 березня 2026 року в гольф-клубі Huyton and Prescot у Мерсісайді, де Джої Бартону та його 50-річному спільнику Гері О'Грейді було висунуто звинувачення у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень з умислом. Постраждалим у цій справі виявився 51-річний Кевін Лінч – колишній менеджер непрофесійного футбольного клубу та засновник освітньої академії NexGen, який, за наявними даними, отримав серйозні травми ока.

Згідно з матеріалами суду, нападу передувало спільне вживання алкогольних напоїв учасниками конфлікту безпосередньо в приміщенні клубу. У вівторок, 7 квітня 2026 року, 43-річний ексгравець з'явився в Королівському суді Ліверпуля через відеозв'язок із в'язниці, оскільки раніше йому було офіційно відмовлено у звільненні під заставу.

Відмова від визнання причетності

Під час слухання Джої Бартон офіційно заперечив свою провину, тоді як його співучасник О'Грейді, хоч і з'явився в суді, наразі не надав офіційної заяви щодо визнання чи невизнання вини. За рішенням суду Бартон залишається під вартою в Ліверпульській в'язниці як запобіжний захід, а розгляд справи по суті призначено на 1 вересня 2026 року. Очікується, що цей судовий процес триватиме близько семи днів.

Кар'єра Бартона

Джої Бартон відомий своєю кар'єрою в таких клубах, як «Манчестер Сіті», «Ньюкасл Юнайтед» та «Марсель», а також роботою на посаді головного тренера «Флітвуд Таун». Протягом усієї кар'єри футболіст неодноразово потрапляв у скандали, пов'язані з дисципліною та правопорушеннями.

