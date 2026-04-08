Господар Чемпіонату світу 2026 втратив форварда з першості Англії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Господар Чемпіонату світу 2026 втратив форварда з першості Англії
Патрік Аг'єманг втратив шанс поїхати на Мундіаль
фото: ФК «Дербі Каунті»

Легіонер не допоможе національній команді на домашньому Мундіалі

Нападник англійського «Дербі Каунті» Патрік Аг'єманг зазнав травми та пропустить Чемпіонат світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Американець отримав ушкодження в останньому турі Чемпіоншипу проти «Сток Сіті» (2:0). Лікарі діагностували в Аг'єманга травму ахіллового сухожилля. Він не повернеться на поле щонайменше до кінця сезону.

У березні форвард узяв участь в обох спарингах збірної США. У контрольному поєдинку з Бельгією (2:5) він вийшов на заміну в другому таймі та віддав результативну передачу на партнера в лінії атаки Пепі. Натомість в матчі проти Португалії (0:2) нападник відіграв усю другу половину без результативних дій.

У нинішньому сезоні Аг'єманг провів 37 матчів у Чемпіоншипі, в яких оформив 10 голів. Також він записав до свого активу чотири результативні передачі. До лав «баранів» він приєднався минулого літа з американського «Шарлотта» за 6,9 млн євро.

Збірна США на ЧС-2026

«Янкі» разом із Канадою і Мексикою будуть господарями Мундіалю. США потрапили на турнір автоматично, без кваліфікаційного туру.

На груповому етапі американська збірна змагатиметься в квартеті C. Там її суперниками будуть національні команди Парагваю, Австралії та Туреччини.

Перший матч хлопці Почеттіно зіграють 12 червня. Суперником буде Парагвай, а відбудеться поєдинок в Інглвуді (штат Каліфорнія).

Збірна США на чемпіонатах світу

Досі найкращим результатом «янкі» залишається «бронза» на прем'єрному ЧС-1930. У цьому столітті американська збірна тричі здолала груповий етап.

Зокрема, на ЧС-2002 збірна США дісталася до чвертьфіналу. На стадії 1/8 фіналу «янкі» переграли Мексику (2:0). Натомість в чвертьфінальному раунді американці мінімально поступилися майбутньому фіналісту – збірній Німеччини.

До слова, Австрійська футбольна спілка прагне зберегти Ральфа Рангніка на посаді керманича національної команди. Чинний контракт 67-річного фахівця з національною командою розрахований до липня. Спілка запропонувала продовжити співпрацю до кінця Євро-2028.

Нагадаємо, Зінедін Зідан дав принципову згоду на відновлення тренерської кар'єри. Фахівець повинен стати наступним керманичем збірної Франції. Призначення відбудеться після Чемпіонату світу 2026 року.

Оргкомітет Чемпіонату Європи з тхеквондо прокоментував участь у турнірі Ларіна, який збирав кошти армії РФ
Оргкомітет Чемпіонату Європи з тхеквондо прокоментував участь у турнірі Ларіна, який збирав кошти армії РФ
Господар Чемпіонату світу 2026 втратив форварда з першості Англії
Господар Чемпіонату світу 2026 втратив форварда з першості Англії
Влаштував істерику. Росіянин Медведєв зламав ракетку та зазнав ганебної поразки у Монако
Влаштував істерику. Росіянин Медведєв зламав ракетку та зазнав ганебної поразки у Монако
Ф'юрі розповів, чому продовжує боксувати
Ф'юрі розповів, чому продовжує боксувати
«Барселона» – «Атлетіко». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
«Барселона» – «Атлетіко». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Лідер «Баварії» піднявся у десятку найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів усіх часів
Лідер «Баварії» піднявся у десятку найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів усіх часів

