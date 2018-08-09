Нападник збірної Росії став одноклубником українського захисника Михалика



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Федір Смолов

Форвард підписав чотирирічний контракт

Московський «Локомотив» оголосив про підписання нападника «Краснодара» Федіра Смолова.

Про це повідомляє офіційний сайт «залізничників».

Сума трансферу склала близько дев'яти мільйонів євро.

Форвард підписав чотирирічний контракт з окладом три мільйони євро за сезон.

Зі збірною Росії Смолов дійшов до 1/4 фіналу чемпіонату світу.

У новій команді Федір буде грати з українцем Тарасом Михаликом.

Зазначимо, що більшу частину кар'єри на вищому рівні Михалик провів у футбольному клубі «Динамо», де був віце-капітаном.

За збірну України гравець провів 32 матчі.