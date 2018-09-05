Нападник збірної Словаччини: Збірна України виділяється в нашій групі своїми досягненнями



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Фото: futbalsfz.sk

Адам Немец розповів про свої очікування від поєдинку з українцями

Нападник збірної Словаччини, з якою наша команда зустрінеться у другому турі Ліги націй (9 вересня, Львів), Адам Немец, розповів офіційному сайту Словацького футбольного союзу про свої очікування від поєдинку з українцями.

За словами форварда, всі суперника у групі приблизно одного рівня.

«У нашій групі Ліги націй усі суперники приблизно одного рівня. Можливо, виділяється збірна України, адже ні чехи, ні ми не мали останнім часом гучних результатів. Утім, я пам’ятаю початок кваліфікації до Євро-2016, коли наша збірна в Києві перемогла Україну (1:0). Було б чудово повторити той результат», - зазначив він.

«Старт у турнірі з перемоги на полі суперника – фантастичне досягнення. Та ми розуміємо, що буде дуже нелегко. Зрештою, не варто очікувати розвитку подій, як у київському матчі. Поєдинок у Львові буде зовсім іншою історією», - цитує нападника прес-служба Федерації футболу України.

Нагадаємо, що 33-річний Адам Немец улітку перейшов до кіпрського «Пафосу».

У складі збірної Словаччини форвард провів 37 матчів, в яких забив 12 м’ячів.

Нагадаємо, що Олександр Шовковський буде помічником Андрія Шевченка у національній збірній.