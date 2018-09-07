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    Нападник збірної України продовжить кар'єру в чемпіонаті Тайваню

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    Ігор Зайцев. Фото: ФБУ - Нападник збірної України продовжить кар'єру в чемпіонаті Тайваню
    Ігор Зайцев. Фото: ФБУ

    У чемпіонаті острівної країни діє серйозне обмеження на легіонерів

    Ігор Зайцев після кількох успішних років у чемпіонаті Польщі зацікавив клуб «Тайвань Бір».

    Минулого тижня гравець і тайваньский клуб уклали угоду терміном на один рік.

    Для 29- річного гравця, який розпочав кар'єру у «Кривбасі», згодом виступав за «Азовмаш» і «Хімік» - це буде перший досвід у Азії, до цього він довгий час успішно виступав за «Росу Радом», а також відносно нетривалий період провів у «Штельметі» та іспанській «Манресі».

    «Тавань Бір» минулого року вийшов плей-офф, але одразу у чвертьфіналі вибув із боротьби за нагороди.

    У чемпіонаті острівної країни діє серйозне обмеження на легіонерів, тому отримати контракт тут дуже непросто.

    До команди Ігор Зайцев долучиться після завершення матчів четвертого вікна відбору на чемпіонат світу у складі збірної України.

    Збірна України баскетбол
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