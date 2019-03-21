Нападник збірної України Яремчук розповів, куди міг перейти взимку



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Footboom.com

Його «Гент» відмовився від потенційного трансферу

Форвард «Гента» та збірної України Роман Яремчук розповів, що минулого трансферного вікна міг перейти в «Галатасарай».

«За два дні до закриття трансферного вікна мені подзвонив агент і сказав, що є варіант з «Галатасараєм». Але керівництво «Гента» сказало, що не зможе знайти мені альтернативу за два дні. Та й ціна, яку пропонували, не влаштовувала «Гент». Агент мені також сказав: «Вважаю, що тобі до Туреччини зараз не варто їхати». Я радий, що залишився в Бельгії. Якщо посилаєш запит в останній день трансферного вікна, то він повинен бути таким, щоб неможливо було відмовитися». - цитує Романа sport.ua.

У поточному сезоні на рахунку Яремчука 32 гри і 9 забитих м'ячів.