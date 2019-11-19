Турецький клуб цікавиться форвардом збірної України



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Роман Яремчук Твіттер

Скаути «Галатасараю» переглядали Романа Яремчука

Турецький «Галатасарай» цікавиться форвардом збірної України та бельгійського «Ґента» Романом Яремчуком. Скаути клубу переглядали футболіста під час останнього поєдинку збірної України проти Сербії (2:2), інформує Fotomac.

Представники турецького клубу ще в серпні контактували з бельгійцями щодо можливого трансферу українця.

Поточного сезону Яремчук в 25-ти поєдинках за клуб та збірну вже забив 17 м’ячів та віддав 6 результативних передач.