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    Турецький клуб цікавиться форвардом збірної України

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    Роман Яремчук - Турецький клуб цікавиться форвардом збірної України
    Роман Яремчук
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    Скаути «Галатасараю» переглядали Романа Яремчука

    Турецький «Галатасарай» цікавиться форвардом збірної України та бельгійського «Ґента» Романом Яремчуком. Скаути клубу переглядали футболіста під час останнього поєдинку збірної України проти Сербії (2:2), інформує Fotomac.

    Представники турецького клубу ще в серпні контактували з бельгійцями щодо можливого трансферу українця.

    Поточного сезону Яремчук в 25-ти поєдинках за клуб та збірну вже забив 17 м’ячів та віддав 6 результативних передач.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Роман Яремчук
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