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    Нападник збірної України з хокею U-18 перебрався в канадську лігу

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    Фелікс Морозов - Нападник збірної України з хокею U-18 перебрався в канадську лігу
    Фелікс Морозов

    18-річний форвард минулий сезон також починав за океаном

    Український нападник Фелікс Морозов підписав контракт з клубом Головної юніорської хокейної ліги Квебеку (QMJHL) «Вікторіавілль Тайгерс».

    Про це повідомляється на офіційному сайті канадської команди.

    18-річний форвард минулий сезон також починав за океаном, але пізніше повернувся на батьківщину, де зіграв три матчі за білоцерківський «Білий Барс».

    Також Морозов успішно виступив на домашньому юніорському чемпіонаті світу в Дивізіоні 1В, де в п'яти іграх набрав 7 очок (4 + 3) і допоміг команді добитися підвищення в класі.

    Джерело: Xsport.ua

    хокей
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