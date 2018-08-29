Нападник збірної України з хокею U-18 перебрався в канадську лігу
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Фелікс Морозов
18-річний форвард минулий сезон також починав за океаном
Український нападник Фелікс Морозов підписав контракт з клубом Головної юніорської хокейної ліги Квебеку (QMJHL) «Вікторіавілль Тайгерс».
Про це повідомляється на офіційному сайті канадської команди.
18-річний форвард минулий сезон також починав за океаном, але пізніше повернувся на батьківщину, де зіграв три матчі за білоцерківський «Білий Барс».
Також Морозов успішно виступив на домашньому юніорському чемпіонаті світу в Дивізіоні 1В, де в п'яти іграх набрав 7 очок (4 + 3) і допоміг команді добитися підвищення в класі.
Джерело: Xsport.ua