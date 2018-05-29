Нападник збірної України залишає розташування команди через травму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роман Яремчук

А вже 30-го травня до збірної приєднається Руслан Маліновський

Заключний тренувальний день у Харкові національна команда України присвятила теорії.

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Об 11.30 тренерський штаб провів заняття, на якому було проведено аналіз ігрових серій, що відбулися вчора на відкритому тренуванні, та приділено час вивченню найближчого опонента — збірної Марокко.

На жаль, МРТ правого стегна Романа Яремчука показала, що має місце ушкодження м’язу задньої поверхні.

Нападник не встигне відновитися за найближчий тиждень, а, отже, вдруге поспіль його дебют у головній команді відкладається.

Роман Яремчук залишить розташування збірної завтра вранці.

У той же час Богдан Бутко, в якого була застуда, сьогодні візьме участь у тренуванні, яке о 19.00 розпочалося на полі стадіону «Сонячний».

30 травня, вже у Женеві або в Евіані, до синьо-жовтих приєднається півзахисник бельгійського «Генку» Руслан Маліновський, який, як відомо, разом зі своїм клубом вирішив питання потрапляння до Ліги Європи.