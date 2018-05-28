Яремчук та Бутко призупинили тренування в таборі збірної України

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Богдан Бутко. Фото: ФФУ

Не було на тренуванні і ще одного «бельгійця» - Руслана Маліновського

Продовжують надходити невтішні новини з табору збірної України.

У тренуванні, яке відбулося 28 травня, не брав участі захисник донецького «Шахтаря» Богдан Бутко. За інформацією FootBoom, Богдан прихворів, але поки знаходиться в розташуванні збірної, так що його участі у товариській грі з Марокко виключати не можна.

Крім того, під час тренування, яке було відкритим для представників ЗМІ, травму отримав нападаючий бельгійського «Гента» Роман Яремчук. У Романа трапився спазм задньої поверхні стегна на правій нозі. Андрій Шевченко розпитав форварда про самопочуття, після чого Яремчук потрапив в руки лікарів. Серйозність ушкодження уточнюється.

Андрій Шевченко спілкується з Романом Яремчуком

Не було на тренуванні і ще одного «бельгійця» - Руслана Маліновського, який ще просто не встиг доїхати до табору національної збірної.

Нагадаємо, через кадровий дефіцит, Андрій Шевченко привернув до тренування двох гравців «Металіста 1925» - Олега Синицю і Владислава Краєва.

Як відомо раніше, матч Україна - Албанія може не відбутися.