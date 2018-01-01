  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Наприкінці лютого Київ прийме міжнародний турнір з трьох видів боротьби

    Змагання відбудуться 23-25 лютого
    23 лютого у Києві стартує міжнародний турнір з боротьби, присвячений видатним українським борцям і тренерам. Як інформує офіційний сайт Асоціації спортивної боротьби України, програма ХХІІ Київського міжнародного турніру виглядає наступним чином. Усі сутички відбудуться у столичному Палаці спорту. У четвер, 22 лютого, відбудеться зустріч
    • Сьогодні, 15:16
    • Розсилка

    Змагання відбудуться 23-25 лютого

    23 лютого у Києві стартує міжнародний турнір з боротьби, присвячений видатним українським борцям і тренерам.

    Як інформує офіційний сайт Асоціації спортивної боротьби України, програма ХХІІ Київського міжнародного турніру виглядає наступним чином.

    Усі сутички відбудуться у столичному Палаці спорту.

    У четвер, 22 лютого, відбудеться зустріч делегацій і реєстрація.

    На наступний день розпочнуться безпосередньо самі змагання у категоріях:

    - греко-римська боротьба 55, 63, 72, 82, 97 кг
    - жіноча боротьба 50, 55, 59, 65, 72 кг
    - вільна боротьба 57, 65, 74, 86, 97 кг

    Також у п’ятницю відбудеться церемонія відкриття.

    У суботу турнір продовжиться у таких вагових категоріях:

    - греко-римська боротьба 55, 63, 72, 82, 97 кг;
    - жіноча боротьба 50, 55, 59, 65, 72 кг;
    - вільна боротьба 57, 65, 74, 86, 97 кг.

    У неділю, 25 лютого, на татамі вийдуть спортсмени у наступних категоріях:

    - греко-римська боротьба 60, 67, 77, 87, 130 кг;
    - вільна боротьба 61, 70, 79, 92, 125 кг;
    - жіноча боротьба 53, 57, 62, 68, 76 кг.

    Київ спортивна боротьба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ