Наприкінці лютого Київ прийме міжнародний турнір з трьох видів боротьби

Змагання відбудуться 23-25 лютого

23 лютого у Києві стартує міжнародний турнір з боротьби, присвячений видатним українським борцям і тренерам. Як інформує офіційний сайт Асоціації спортивної боротьби України, програма ХХІІ Київського міжнародного турніру виглядає наступним чином. Усі сутички відбудуться у столичному Палаці спорту. У четвер, 22 лютого, відбудеться зустріч