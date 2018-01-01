Наприкінці лютого Київ прийме міжнародний турнір з трьох видів боротьби
- Сьогодні, 15:16
-
Розсилка
Змагання відбудуться 23-25 лютого
23 лютого у Києві стартує міжнародний турнір з боротьби, присвячений видатним українським борцям і тренерам.
Як інформує офіційний сайт Асоціації спортивної боротьби України, програма ХХІІ Київського міжнародного турніру виглядає наступним чином.
Усі сутички відбудуться у столичному Палаці спорту.
У четвер, 22 лютого, відбудеться зустріч делегацій і реєстрація.
На наступний день розпочнуться безпосередньо самі змагання у категоріях:
- греко-римська боротьба 55, 63, 72, 82, 97 кг
- жіноча боротьба 50, 55, 59, 65, 72 кг
- вільна боротьба 57, 65, 74, 86, 97 кг
Також у п’ятницю відбудеться церемонія відкриття.
У суботу турнір продовжиться у таких вагових категоріях:
- греко-римська боротьба 55, 63, 72, 82, 97 кг;
- жіноча боротьба 50, 55, 59, 65, 72 кг;
- вільна боротьба 57, 65, 74, 86, 97 кг.
У неділю, 25 лютого, на татамі вийдуть спортсмени у наступних категоріях:
- греко-римська боротьба 60, 67, 77, 87, 130 кг;
- вільна боротьба 61, 70, 79, 92, 125 кг;
- жіноча боротьба 53, 57, 62, 68, 76 кг.